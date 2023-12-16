Російський пропагандист видав чергову порцію абсурду: до чого тут Карпати

Пропагандисти РФ вчергове доводять, що дах в них їде стрімко й цілеспрямовано.

Так, депутат держдуми Андрєй Гурульов закликав готувати "другу армію світу" до боїв у Карпатах і форсування річок. Цікаво, що такі "геніальні" пропозиції викликали сміх навіть у тих, хто підтримує Росію. Зокрема, у колег – Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова.

Про це повідомляє 24 Канал.

"До перемоги"

Річ у тім, що пропагандист "вчепився" за слова свого хазяїна Владіміра Путіна. Він, традиційно, набалакав щось про "роботу до перемоги" під час своєї щорічної пресконференції. Кремлівський посіпака вирішив продемонструвати свою підтримку абсурдних й нереалістичних ідей президента РФ.

На переконання Гурульова, окупантам вдасться посунути лінію фронту й перед ними постане завдання "форсування великих водних перешкод, штурм мільйонних міст і бойові дії в Карпатах". Вдосталь насміявшись, Соловйов, здоровий глузд якого також під великим питанням, запропонував на Карпатах не зупинятися.

"Та я б і Піренеї не списував би", – заявив Соловйов.

Нагадаємо, Росія хоче розповсюджувати свою пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки.

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