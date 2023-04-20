Російський пропагандист, який закликав топити українських дітей, тепер боїться, що його підірвуть

Після загибелі пропагандиста Владлена Татарського "рупори Кремля" тепер не такі нахабні, як раніше.

Російський пропагандист Антон Красовський, який раніше закликав вбивати українських дітей, тепер зізнався, що боїться за своє життя.

Про це він написав у Телеграм.

Після ліквідації у Петербурзі колаборанта і пропагандиста РФ Владлена Татарського Красовський тепер боїться за власне життя.

"Піднімався зараз додому пішки сходами (ліфта немає в мене, — не дозволено) і на розбитих сходах своїх інстинктивно видивлявся "пелюстки". Ось папірець якийсь зелений, уламок пляшки, етикетка. Не знаю, чи зможу я тепер колись мирно не дивитися під ноги", – зазначив пропагандист.

Пропагандист Красовський боїться, що йому хтось підкладе міну під ноги

Чим "прославився" пропагандист Красовський

Нагадаємо, що в жовтні минулого року російський пропагандист Антон Красовський в ефірі прокремлівського каналу Russia Today рощмірковував, як треба знищувати українських дітей.

"Цих дітей треба було топити в Тисині, прямо там, де "плине кача". Топити просто там. Це - наш світ. Сказав щось, що "москалі окупували" Україну - одразу кидаєш в ріку з бурхливою течією", - заявляв пропагандист.

Такі слова Красовського викликали невдоволення навіть у самих пропагандистів і простих росіян, які назвали його українським "шпигуном".

Раніше Красовський вже закликав до геноциду українців, за що в Україні проти нього було завершено досудове розслідування.

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