Російський розвідувальний корабель шпигував у територіальних водах Ірландії

Судно було помічено на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен у четвер, 14 листопада.

Російський корабель увійшов у територіальні води Ірландії та стежив за територією з лініями електропередач та підводними інтернет-кабелями. Було помічено, як судно керує шпигунськими дронами.

Про це повідомляє в суботу, 16 листопада, британське видання The Guardian.

Судно було помічено на схід від Дубліна та на південний захід від острова Мен у четвер, 14 листопада. Але в поле зору військово-повітряних та військово-морських служб Норвегії, США, Франції та Британії воно потрапило, коли супроводжувало російський військовий корабель “Адмірал Головко” через Ла-Манш на минулих вихідних.

Корабель ВМС Ірландії LÉ James Joyce супроводжував його з виключної економічної зони Ірландії близько 3 години ночі в п'ятницю, при цьому військово-повітряні сили продовжували стежити за його рухом, коли він прямував на південь.

За чим міг стежити російський корабель

Присутність російського судна викликала нові занепокоєння щодо безпеки сполучних кабелів між Ірландією та Великобританією, які передають глобальний інтернет-трафік із величезних центрів обробки даних, якими керують технологічні компанії, зокрема Google і Microsoft, які мають свої європейські штаб-квартири в Ірландії.

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Судно також було помічено в понеділок і вівторок на захід від Корка, де є ще один набір з’єднань між Ірландією та Францією, деякі з яких забезпечують трансатлантичне сполучення.

“Ми знову бачимо, як російський флот промацує оборону Західної Європи. Це ще один тривожний дзвінок про те, що Ірландії необхідно зміцнити свій військово-морський потенціал і поглибити партнерство з морської безпеки в Європі”, – сказав з цього приводу доцент кафедри історії війни Дублінського університетського коледжу Едвард Берк.

Повідомляється, що сили оборони Ірландії помітили корабель, який оперував трьома безпілотниками над ірландськими водами, що викликало побоювання, що він здійснював шпигунство.

Що відомо про судно “Янтар”

“Янтар” офіційно класифікується як допоміжне океанографічне науково-дослідне судно з підводними рятувальними можливостями. Цей корабель експлуатується під опікою департаменту Міністерства оборони Росії і є відокремленим від російського ВМФ.

За словами аналітиків розвідки Navy Lookout, він може розгортати підводні апарати, і його кілька разів бачили поблизу районів з морською інфраструктурою. Аналітики сказали, що місія корабля “скоріше стосувалася стратегічної сигналізації та збору розвідданих” і не мала на меті диверсій.

Спочатку “Янтар” плавав разом із кораблем “Адмірал Головко” і нафтовим танкером “Вязьма”, а протягом усього плавання біля Ла-Маншем за кораблями спостерігали RFA Tideforce і HMS Iron Duke. Коли “Янтар” відокремився від групи російських суден та попрямував на північ, у Ірландське море, його переслідував HMS Cattistock.

Операція стала публічною, коли російський корабель активував свою автоматичну ідентифікацію приблизно на чотири хвилини в четвер, коли він був на південь від острова Мен. Згідно з повідомленнями, він вимкнув свої транспондери, що передають його позицію після входу в ірландську внутрішню економічну зону, але ірландське судно продовжувало відстежувати його.

Була спроба зв’язатися з кораблем, але російський екіпаж не відповів, а близько 3 години ночі в п’ятницю "Янтар" залишив територіальні води та попрямував на південь.

Нагадаємо, напередодні, 15 листопада, Міністерство оборони Британії повідомило, що Королівські військово-повітряні сили Великої Британії у четвер, 14 листопада, підняли в небо винищувачі після того, як радари зафіксували російський військовий літак поблизу британського повітряного простору.

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