Російський "Шахед" залетів до Білорусі і пролетів 350 км: підіймали авіацію - Гаюн

За даними білоруських аналітиків, це вже вдруге за останні два дні, коли російський БПЛА залітає до РБ.

У ніч проти 13 липня російський "Шахед" залетів до Білорусі і пролетів понад 350 км.

Про це повідомив телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"Сьогодні вночі БПЛА (дрон-камікадзе типу "Шахед"), запущений РФ, знову зайшов у повітряний простір Білорусі - це вже вдруге за останні два дні. Згідно з даними ПС ЗСУ, минулої ночі РФ атакувала Україну 5-ма одиницями БПЛА типу "Шахед-131/136", 4 з яких було збито", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що о 2:36 ночі канал "Николаевский Ванек" повідомив, що останній "Шахед" був помічений поблизу кордону з Білоруссю, між українськими містами Славутич і Чернігів. За їхніми даними, вже о 3:00 він перетнув білорусько-український кордон у районі м.п. Лоїв (Гомельська обл.) і продовжив рух на північ.

"Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до Мінська (Жодіно і Борисова). Близько 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30, авіація була помічена у районі прольоту БПЛА - кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей", - зазначили на тг-каналі.

Мапа польоту російського "Шахеда" над Білоруссю / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Далі "Шахед" увійшов до Вітебської область Білорусі і, імовірно, долетів до Вітебська, інформують аналітики білоруського пабліка. Загалом дрон-камікадзе пролетів над територією Білорусі понад 350 км.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Куди летіли та де гримилі вибухи - читайте ТУТ.

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