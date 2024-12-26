Російський "штучний інтелект" на "Панцирі": азербайджанський Embraer збили так само, як Boeing МАУ в Ірані (фото)

Російський ЗРКГ "Панцир" має "аналоговнєтне" російське нововведення – повністю автоматичний режим. Цією особливістю самі росіяни вихвалялись 2020 року та говорили, що "Панцир-С" отримав ознаки штучного інтелекту та зможе збивати цілі без участі людини.
Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що розбився під казахстанським Актау, вочевидь був підбитий російським ЗРГК "Панцирь", який працював у автоматичному режимі.
Про це пише Defence Express.
Одразу після появи перших фото та відео з місця катастрофи пасажирського Embraer 190, що 25 грудня здійснював рейс Баку-Грозний, стало зрозуміло, що офіційна версія про те, що літак впав через зграю птахів – нісенітниця. Бо дуже характерні сліди від уламків зенітної ракети на хвостовій частині просто не залишають простору для фантазії.
Зокрема відомо, що під час відбиття атаки українських далекобійних дронів по Грозному був задіяний ЗРГК "Панцир". Але для будь-якого оператора засобу ППО відмітка на радарі між дроном, легкомоторним літаком та пасажирським лайнером з розмахом крила під 30 метрів, до яких додаються абсолютно різні параметри швидкості та висоти – цілком зрозуміла.
Але не для російських військових. Бо російський ЗРКГ "Панцир" має "аналоговнєтне" російське нововведення – повністю автоматичний режим. Цією особливістю самі російські окупанти вихвалялись 2020 року та говорили, що "Панцир-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини. Офіційно згадка про це і є на сайті так званого мінооборони РФ.
У РФ вихвалялись, що людина не встигає збивати цілі так само, як це робить те, що вони називають "штучним інтелектом", а насправді є доволі простим алгоритмом – збити все, що у зоні досяжності без селекції цілей. І попри те, що будь-який цивільний літак сигналізує про те, що він цивільний – у РФ це ігнорується. Додамо, що такі автоматичні режими роботи існують як в окремих засобах ППО, так і реалізуються через системи єдиного управління, коли одна система автоматично керує одразу декількома ЗРК, що працюють без втручання оператора.
Аналогічний автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор". І саме з цього комплексу, який вочевидь перебував у цьому режимі, було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.
Таким чином, події 25 грудня з азербайджанським літаком рейсу №8243 вочевидь мають наступний вигляд. У районі Грозного Embraer 190 був обстріляний із ЗРКГ "Панцир". Водночас оператор комплексу, який перевів його у цей режим, отримав команду від свого командування і на всіх ланках було відомо про наявність у повітряному просторі цивільного літака.
Тобто російські військові фактично свідомо дали дозвіл на обстріл пасажирського лайнера. І о 09:35 за місцевим часом азербайджанський Embraer 190 подав сигнал лиха. З огляду на наявну інформацію внаслідок влучання у літака була пошкоджена система управління й він був лише частково керованим.
Наразі відсутній офіційний запис розмов пілотів та російських диспетчерів, але чомусь азербайджанський літак був змушений летіти через Каспійське море до Казахстану. Можливо це була спроба з боку РФ вирішити питання з літаком – дочекатися, поки він не впаде. Саме тому йому не дозволили сісти ані у самому Грозному, ані у будь-якому іншому аеропорті поряд.
Екіпажу вдалось протримати понівечений літак у повітрі понад 400 км й дотягнути до Актобе, де пілоти спробували врятувати пасажирів. Після російського обстрілу літак адекватно не керувався і те, що 32 пасажири з 67, що перебували на борту, вижили – це щось між дивом та майстерністю пілотів, які загинули.
Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR азербайджанської авіакомпанії, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі і постраждалі. Перед падінням пасажири чули вибух, а після цього на хвості літака було видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.
Читайте також: