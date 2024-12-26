Російський "штучний інтелект" на "Панцирі": азербайджанський Embraer збили так само, як Boeing МАУ в Ірані (фото)

Російський ЗРКГ "Панцир" має "аналоговнєтне" російське нововведення – повністю автоматичний режим. Цією особливістю самі росіяни вихвалялись 2020 року та говорили, що "Панцир-С" отримав ознаки штучного інтелекту та зможе збивати цілі без участі людини.

Пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, що розбився під казахстанським Актау, вочевидь був підбитий російським ЗРГК "Панцирь", який працював у автоматичному режимі.

Про це пише Defence Express.

Одразу після появи перших фото та відео з місця катастрофи пасажирського Embraer 190, що 25 грудня здійснював рейс Баку-Грозний, стало зрозуміло, що офіційна версія про те, що літак впав через зграю птахів – нісенітниця. Бо дуже характерні сліди від уламків зенітної ракети на хвостовій частині просто не залишають простору для фантазії.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: Defence express

Зокрема відомо, що під час відбиття атаки українських далекобійних дронів по Грозному був задіяний ЗРГК "Панцир". Але для будь-якого оператора засобу ППО відмітка на радарі між дроном, легкомоторним літаком та пасажирським лайнером з розмахом крила під 30 метрів, до яких додаються абсолютно різні параметри швидкості та висоти – цілком зрозуміла.

Але не для російських військових. Бо російський ЗРКГ "Панцир" має "аналоговнєтне" російське нововведення – повністю автоматичний режим. Цією особливістю самі російські окупанти вихвалялись 2020 року та говорили, що "Панцир-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини. Офіційно згадка про це і є на сайті так званого мінооборони РФ.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: Міноборони РФ

У РФ вихвалялись, що людина не встигає збивати цілі так само, як це робить те, що вони називають "штучним інтелектом", а насправді є доволі простим алгоритмом – збити все, що у зоні досяжності без селекції цілей. І попри те, що будь-який цивільний літак сигналізує про те, що він цивільний – у РФ це ігнорується. Додамо, що такі автоматичні режими роботи існують як в окремих засобах ППО, так і реалізуються через системи єдиного управління, коли одна система автоматично керує одразу декількома ЗРК, що працюють без втручання оператора.

Аналогічний автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор". І саме з цього комплексу, який вочевидь перебував у цьому режимі, було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.

Таким чином, події 25 грудня з азербайджанським літаком рейсу №8243 вочевидь мають наступний вигляд. У районі Грозного Embraer 190 був обстріляний із ЗРКГ "Панцир". Водночас оператор комплексу, який перевів його у цей режим, отримав команду від свого командування і на всіх ланках було відомо про наявність у повітряному просторі цивільного літака.

ЗРГК "Панцирь" / Фото: скриншот з відео

Тобто російські військові фактично свідомо дали дозвіл на обстріл пасажирського лайнера. І о 09:35 за місцевим часом азербайджанський Embraer 190 подав сигнал лиха. З огляду на наявну інформацію внаслідок влучання у літака була пошкоджена система управління й він був лише частково керованим.

Наразі відсутній офіційний запис розмов пілотів та російських диспетчерів, але чомусь азербайджанський літак був змушений летіти через Каспійське море до Казахстану. Можливо це була спроба з боку РФ вирішити питання з літаком – дочекатися, поки він не впаде. Саме тому йому не дозволили сісти ані у самому Грозному, ані у будь-якому іншому аеропорті поряд.

Екіпажу вдалось протримати понівечений літак у повітрі понад 400 км й дотягнути до Актобе, де пілоти спробували врятувати пасажирів. Після російського обстрілу літак адекватно не керувався і те, що 32 пасажири з 67, що перебували на борту, вижили – це щось між дивом та майстерністю пілотів, які загинули.

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR азербайджанської авіакомпанії, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі і постраждалі. Перед падінням пасажири чули вибух, а після цього на хвості літака було видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.