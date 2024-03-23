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Російський силовик, який відрізав вухо затриманому терористу, продає свій ніж

Російський силовик, який відрізав вухо затриманому терористу, продає свій ніж

Російський силовик, який відрізав вухо затриманому терористу, продає свій ніж

Російські силовики, які хизуються затриманням терориста / Фото: скриншот з відео

На одязі одного з російських силовиків, яких залучили до затримання підозрюваних у терористичному нападі  у Підмосков'ї, була символіка неонацистів.

Російський силовик, який під час затримання підозрюваного в теракті у “Крокус Сіті Хол” під Москвою відрізав йому вухо і змушував його їсти, хизується своїм вчинком.

Про це повідомив російський опозиціонер, журналіст Олександр Невзоров, опублікувавши скрин із допису на одному з “ватних” каналів.

За його словами, садист, який покалічив затриманого, вирішив продати ніж, яким він відрізав вухо ймовірного терориста.

“Вони не лише не соромляться своєї поведінки, а й виставили ніж, яким відрізали вухо на продаж. Обіцяють чинити з терористами так, як наказав Путін - катувати і вбивати”, - прокоментував Невзоров.

Повідомлення про російських силовиків, які хизуються затриманням терористів / ©
Повідомлення про російських силовиків, які хизуються затриманням терористів

При цьому він звернув увагу на неонацистську символіку, яка чомусь була на одязі одного з російських силовиків, яких залучили до затримання.  

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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