Російський силовик, який відрізав вухо затриманому терористу, продає свій ніж

На одязі одного з російських силовиків, яких залучили до затримання підозрюваних у терористичному нападі у Підмосков'ї, була символіка неонацистів.

Російський силовик, який під час затримання підозрюваного в теракті у “Крокус Сіті Хол” під Москвою відрізав йому вухо і змушував його їсти, хизується своїм вчинком.

Про це повідомив російський опозиціонер, журналіст Олександр Невзоров, опублікувавши скрин із допису на одному з “ватних” каналів.

За його словами, садист, який покалічив затриманого, вирішив продати ніж, яким він відрізав вухо ймовірного терориста.

“Вони не лише не соромляться своєї поведінки, а й виставили ніж, яким відрізали вухо на продаж. Обіцяють чинити з терористами так, як наказав Путін - катувати і вбивати”, - прокоментував Невзоров.

Повідомлення про російських силовиків, які хизуються затриманням терористів

При цьому він звернув увагу на неонацистську символіку, яка чомусь була на одязі одного з російських силовиків, яких залучили до затримання.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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