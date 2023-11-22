Російський слід українських авіакомпаній: що виявив злам поштової скриньки пілота РФ Іл-76

Це черговий привід нагадати про пласт проблем, яким також слід приділяти увагу українським спецслужбам, під носом у яких фактично відбувається колаборація з агресором.

Напередодні група “InformNapalm” оприлюднила витримки з аналізу зламаної електронної поштової скриньки пілота літака Іл-76 російської підсанкційної авіакомпанії “Авіакон Цитотранс” Максима Оккса. З отриманих даних можна зробити висновки про географію перельотів літаків цієї та інших авіакомпаній в інтересах військових та російського уряду – Малі, Іран, Південна Африка. Втім, за кадром залишився майже прямий зв’язок авіакомпанії з Україною, який суттєво поглиблює інтерес до цього важливого витоку.

Публікація на сайті InformNapalm / Скриншот

Про це йдеться в матеріалі Дмитра Золотухіна для видання Medium.

Бізнес Валерія Савельєва

Вантажна авіакомпанія “Авіакон Цитотранс” належить підприємцеві з Єкатеринбурга і депутату Свердловської обласної думи Валерію Савельєву. Компанія є частиною його AVS Group, куди, крім авіаперевізника, входять також проєкти у сфері нерухомості й туризму, а також “Універсальна логістична компанія”.

Валерій Савельєв / Фото з відкритих джерел

Проти бізнесу Савельєва запроваджено санкції НАЗК (Україна), а також США і Канади. На сайті НАЗК причиною санкцій названо той факт, що “Авіакон Цитотранс” “відправляє військове обладнання, таке як ракети, боєголовки та деталі для гелікоптерів, по всьому світу”. Наприклад, авіакомпанія відправляла воєнну техніку до Венесуели, Африки та інших країн.

“Як один із прикладів своїх зусиль, станом на вересень 2022 року, “Авіакон Цитотранс” намагався використати турецьку компанію та турецьких дипломатів для сприяння продажу російського воєнного обладнання за кордон від імені ВАТ “Рособоронекспорт”, — йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

За даними ресурсу russianplanes, компанія експлуатує 6 літаків Іл-76 з бортовими номерами RA-76842, RA-76502, RA-76846, RA-78765, RA-76483 та RA-76807. До 2021 року в компанії працював ще один літак — з серійним номером 1033418600 і бортовим RA-76386. Сьогодні він перебуває під українською реєстрацією авіакомпанії “Зет Авіа” (бортовий UR-CTU), яка так само як “Авіакон Цитотранс”, бере участь в перевезеннях в регіоні Північної Африки, зокрема, була фігурантом звітів спеціальної групи ООН щодо порушення ембарго на постачання зброї до Лівії.

Цікаво, що на Близький Схід і в Африку компанія Савельєва вийшла відносно недавно — у період після пандемії коронавірусу. В місцевих медіа Уралу писали, що до цього панівне становище на цьому ринку займала “Зет Авіа”. Як ми з’ясуємо далі — також не чужа Савельєву авіакомпанія з України.

У квітні співробітники Савєльєва яскраво поздоровили його з 60-річчям пісенькою про СРСР.

Хто такий Олег Сергєєв?

ТОВ “Зет Авіа” (36420097) заснована в 2009 році у аеропорту цивільної авіації міста Херсон росіянами Олегом Сергєєвим (згідно з даними його профілю в соцмережі LinkedIn — закінчив Державний медичний інститут в Єкатеринбурзі, а нині працює в ОАЕ), Володимиром Скорняковим і українцем Кирилом Сергєєвим (не родичі).

Олег Сергєєв / Фото з відкритих джерел

В своєму блозі про авіацію Сергєєв постійно згадував про “Зет Авіа”, як на своєму сайті (архівна копія), так і на сторінці в LinkedIn, підтверджуючи, що мав до неї відношення і після виходу зі складу бенефіціарів.

Google-пошук показує 86 згадок ZetAvia на блозі Сергєєва / Скриншот

Зараз власниками компанії “Зет Авіа” є Володимир Євтушенко і громадянин Індії Вадаккевіду Шрікумар Пулінчері. Володимир Євтушенко є одним з міноритарних партнерів депутата Верховної Ради України четвертого скликання Анатолія Льовіна у компанії ТОВ “Авіаційна компанія “А.Т.І.” (30116451). Льовін також є власником “Авіаремонтного підприємства УРАРП”, яке також має стосунок до вантажних перевезень у проблемних регіонах.

Олег Сергєєв — теж з Єкатеринбурга та є партнером Валерія Савельєва з “Авіакон Цитотрансу”. В 2021 році вони разом з Сергєєвим заснували в Об’єднаних Арабських Еміратах авіакомпанію Deek Aviation з базою літаків у Краснодарі.

Російські ЗМІ писали про те, що Deek Aviation є керівною структурою групи Fly Sky Airlines (її компанії є в Україні й Киргизстані), хоча наші дані свідчать, що ці авіакомпанії відносяться до сфери впливу підприємця індійського походження Джайдіпа Мірчандані, а конкуренція на цьому ринку є досить умовною.

Втім, у команди розслідувачів видання Medium є гіпотеза про можливий зв’язок між Вадаккевіду Шрікумаром Пулінчері, який є бенефіціаром “Зет Авіа”, та індійцем Джайдіпом Мірчандані. Однак, на даний момент доказів їх зв’язку поки що не встановлено.

Щонайменше два борти, які “Зет Авіа” експлуатує сьогодні — UR-CTO та UR-CTX — фігурували в звітах групи ООН щодо підтримки сил повстанців генерала Халіфи Хафтара у Лівії (протистоїть офіційно визнаному уряду, підтримується ГРУ МО Росії, нещодавно зустрічався з Путіним).

При цьому останній літак (UR-CTX) був переданий “ЗетАвіа” від сил Хафтара — він фігурував на військовому параді в Бенгазі в 2021 році під лівійським бортовим номером 5A-EWX. Також зафіксований на маршрутах до Сомалі, Нігеру, Руанди, Кот-д-Івуару, Ефіопії, Джибуті тощо. Власником обидвох літаків є ASTRA WAY FZC (ОАЕ).

Ще один літак “ЗетАвіа”, UR-ZAR здійснює рейси в Уганду, Сомалі, Бенін, Гану, Центральноафриканську Республіку, зокрема, у лютому доставив до Беніна гелікоптери з Іспанії. Власником борту є згадане ТОВ “Авіаремонтне підприємство УРАРП”.

I have been informed this tweet I made about Il-76TD ST-EWX having crudely switched its registration on the side to 5A-EWX was used as a primary source in the final report of the UN Panel of Experts on Libya for identifying the aircraft as a violator of the UN weapons embargo. https://t.co/jFW1cNubf9 pic.twitter.com/6356It4czZ — Evergreen Intel (@vcdgf555) June 14, 2022

Наприкінці 2020 року літак “Зет Авіа” UR-CPS потрапив до медіа як такий, яким планували незаконно вивезти деталі військового призначення з аеропорту Миколаєва. Контрабанду виявила і припинила СБУ. Інші три літаки, які брали участь в підтримці сил Хафтара під бортовими номерами “ЗетАвіа” у 2021 році (UR-CIV, UR-CIB, UR-CIG), зараз перебувають на реєстрації Киргизстану.

Deek Aviation згадується в Звіті Групи ООН за 2019 рік як компанія, яка була фактичним оператором літаків UR-CRP та UR-CMC авіакомпанії “Європа Ейр” (власник Infinite Seal Inc., БВО) на момент їх знищення в аеропорту Ель-Джуфра в липні 2019 року. Вважається, що літаки привезли зброю силам Хафтара, а знищено їх було з турецького безпілотника (Туреччина підтримує міжнародно визнаний уряд Лівії, що воює з Хафтаром). До слова, інші літаки “Європа Ейр” після знищення цих двох бортів перейшли до Fly Sky Airlines Ukraine.

В 2021 році Deek Aviation придбала 3 борти Іл-76 у російської авіакомпанії “Алроса” і здала в управління компанії Gelix Aviation, яка тоді була зареєстрована в Пермі (борти мали базуватися в Ульяновську). Наразі акціонерне товариство “Авиакомпания Геликс” зареєстроване в Югрі Ханти-Мансійського округу. За даними Спарк, на 2020 рік тримачем 100% акцій товариства було ТОВ “Вертолетные проекты”, яке, в свою чергу, на 100% належить зареєстрованому в аеропорту “Домодєдово” АТ “Флай скай холдинг”. Іронічним збігом (інші докази поки що відсутні) є той факт, що генеральним директором цієї компанії є особа на ім’я Гетманцев Юрій Петрович.

Логісти з Єкатеринбурга

Із Єкатеринбургом і українською “Зет Авіа” дивним чином пов’язана і ще одна еміратська компанія — Technoline FZC. З 11-ти літаків Іл-76, експлуатантом яких у різний час була “Зет Авіа”, власником 6-ти була саме ця фірма. 4 борти брали участь в підтримці сил Хафтара в Лівії в порушення міжнародних ембарго і режиму санкцій якраз в період, коли ними володіла еміратська компанія. Вона також фігурує в “лівійських звітах”.

Скриншот зі звіту Експертної групи ООН по Лівії

Реєстраційних документів та даних на бенефіціарів компанії у відкритому доступі немає. Крім телефону, є також електронна пошта: technoline@nsc.ae. Вона була розміщена на хостингу компанії North South Cargo, яка спеціалізується на перевезеннях з Росії до ОАЕ і навпаки (зараз сайт переїхав на https://nsc-cargo.ru/).

Попри те, що в мережі російська компанія називається “Север-Юг”, її юридична назва — ТОВ “Урал Брок Сервис-Консультант” і працює вона у Єкатеринбурзі. Примітно, що на сайті компанії зображено літак Іл-76 з уже згаданим бортовим номером RA-76386, який раніше належав “Авиакон Цитотрансу”, а зараз літає у флоті “Зет Авіа” і належить еміратській ASTRA WAY FZC.

За даними “ImportGenius”, Technoline FZC постачала обладнання для повітряних суден українським підприємствам, пов’язаним з концерном “Титан” Анатолія Льовіна — ТОВ “Флайт Сервіс ЛТД” (21653858), ТОВ “Авіаремонтне підприємство “УРАРП” (30181494). Technoline FZC та “Флайт Сервіс ЛТД” (21653858) фігурували у кримінальному провадженні №22019150000000011, в рамках якого слідчі СБУ встановили, що з 2015 по 2019 роки з України з порушенням встановленого порядку регулярно вивозилися авіадвигуни Д-30КП та Д-30КП-2.

Також фірма Technoline постачала деталі підприємствам Російської Федерації: ТОВ “ЯШЗ Авиа” (компанія Ярославського шинного заводу, кандидат на санкції в Україні), ТОВ “Урал Авиа”, ВАТ “Ростовський завод цивільної авіації №412” та АТ “Уральський завод цивільної авіації”.

На сайті “ЯЗШ Авиа” як дилер їхньої продукції позначена компанія ASTRA WAY FZC. В Україні ця компанія фігурує у Реєстрі цивільних повітряних суден Державіаслужби як власних трьох зареєстрованих в Україні літаків, які експлуатує українська “ЗетАвіа”.

Скриншот з відкритого реєстру цивільних повітряних суден

Повномасштабне вторгнення триває — російські літаки літають

Перелічені вище факти — лише невеликий шматок пазлу, який показує, як переплітаються інтереси українського авіабізнесу і російських спеціальних служб, які здійснюють політичний вплив на ситуацію в Північній Африці й на Близькому Сході, в тому числі, через військове сприяння місцевим “альтернативним” режимам.

Гроно українських та еміратських компаній, тісно пов’язаних із російським підсанкційним бізнесом, зафіксовані у Звітах ООН щодо порушення збройного ембарго у Лівії, продовжують працювати в регіоні, не понісши жодної відповідальності за свою діяльність, та ще й підіграючи своїми діями інтересам Росії.

Злам скриньки пілота підсанкційного “Авіакон Цитотрансу” — черговий привід нагадати про пласт проблем, яким також слід приділяти увагу українським спецслужбам, під носом у яких фактично відбувається колаборація з агресором шляхом логістичної підтримки її партнерів у гарячих точках.

На даний момент, щонайменше дві авіакомпанії, які вже протягом п’яти років фігурують у розслідуваннях, що пов’язані з російськими спецслужбами, продовжують спокійно експлуатувати літаки з сертифікатами Державіаслужби України: ТОВ “Флай Скай Ейрлайнз”, та ТОВ “ЗетАвіа”.

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