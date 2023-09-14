Російський Су-27 випустив ракету по літаку Британії: усі деталі таємничої історії

Минулого року російський винищувач Су-27 випустив дві ракети по британському літакові. Окупанти повідомили про технічну несправність, однак світові ЗМІ стверджують, що це не правда.

Російський літак минулого року випустив ракету по британському літакові через неправильно почутий чи трактований наказ. Пілот випустив дві ракети, перша з яких, на щастя, промахнулася, а не вийшла з ладу, як стверджували одразу після інциденту.

Про деталі інциденту пише ВВС.

Росія стверджувала, що інцидент у вересні минулого року стався через "технічну несправність". Тоді Міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло пояснення Росії. Але тепер три високопоставлені західні джерела в обороні повідомили, що російські повідомлення, перехоплені літаком Королівських ВПС RC-135 Rivet Joint, дуже відрізняються від офіційної версії.

Що тоді сталося?

Британський королівський літак (PAF) 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27.

Перехоплені комунікації показують, що один із російських пілотів вважав, що йому дали дозвіл поцілити у британський літак після неоднозначної команди російської наземної станції.

Тепер стало відомо, що екіпаж RAF міг прослухати інцидент, який міг призвести до їхньої власної смерті. Водночас Міністерство оборони Британії не оприлюднює подробиці цих повідомлень.

"Нашим наміром завжди було захистити безпеку наших операцій, уникнути непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту", - кажуть в Міноборони Британії.

Що насправді відбулося?

Коли два російські СУ-27 наблизилися до літака-розвідника Королівських ВПС, вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції. Одне західне джерело повідомило BBC, що слова, які прозвучали від диспетчера, були такими: "У вас є ціль".

Цю неоднозначну фразу один із російських пілотів сприйняв як дозвіл на вогонь.

Зазначається, що такі вільні формулювання свідчать про високий ступінь непрофесіоналізму причетних осіб. На щастя, російський пілот випустив ракету "повітря-повітря", яка запустилася, але не змогла навести на ціль. Це була помилка пілота, а не несправність.

Джерела в обороні повідомили ВВС, що тоді між двома російськими пілотами навіть виникла сварка. Перший вважав, що зрозумів усе правильно, а другий був впевнений, що їм не давали дозвіл на вогонь. Кажуть, що він лаявся на свого товариша і казав, що він не думає, що робить.

І якщо перша ракета не влучила в ціль, то друга просто впала з крила, що означає або несправність зброї, або те, що запуск було перервано.

Як подію трактують в Британії

Через три тижні уряд Великої Британії підтвердив інцидент. Після пояснення російського міністерства оборони це було названо "технічною несправністю".

У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Воллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням". Але він таки прийняв пояснення росіян: "Ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз погоджується, що це сталося через несправність".

Як інцидент сприйняли у США

Секретний витік розвідданих показав, що американські військові говорили про те, що сталося, більш гостро. У ряді документів, опублікованих в Інтернеті американським льотчиком Джеком Тейксерою, цей інцидент описували як "майже збиття".

"Інцидент був набагато серйознішим, ніж спочатку його малювали, і міг бути рівнозначний акту війни", - повідомляє видання New York Times.

У чому таємниця?

Можливо, існує кілька причин, чому Міністерство оборони Великої Британії не захотіло надати повну інформацію. По-перше, Сполучене Королівство не хотіло б оприлюднювати масштаби збору розвідданих і подробиці перехоплених повідомлень.

Що ще важливіше, жодна сторона не бажала ескалації – такої, яка потенційно могла б втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з Росією. Але цей інцидент ще раз показує, як одна помилка та прорахунок однієї особи можуть спровокувати ширший конфлікт.

Міністерство оборони повідомило BBC, що "цей інцидент є яскравим нагадуванням про потенційні наслідки варварського вторгнення Путіна до Україну". Це вже не перший випадок, коли безрозсудний російський пілот націлився на літак НАТО в міжнародному повітряному просторі.

У березні на початку цього року російський літак збив американський безпілотний дрон спостереження, який також літав над Чорним морем. За цей інцидент російський пілот був нагороджений медаллю, але більшість експертів сходяться на думці, що це було миттєвою удачею, а не наслідком навичок чи розсудливості. Це висвітлює серйозні питання щодо дисципліни та професіоналізму військово-повітряних сил Росії.

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