Російський "супертанк "Армата" не з'явиться в Україні: британська розвідка пояснила чому

Росія не наважується кинути свій найновітніший танк "Армата" на війну в Україні, адже боїться, що його знищать ЗСУ.

Попри численні анонси та обіцянки, Росія так і не розгорнула в Україні свій найсучасніший основний бойовий танк Т-14 "Армата".

Про це пише розвідка Міноборони Британії у своєму звіті за 5 березня.

Так, 4 березня 2024 року Сергій Чемезов, голова російської оборонної компанії "Ростех", заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк (ОБТ) Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російської армії, але не буде розгорнутий в Україні. Чемезов заявив, що це пов'язано з високою вартістю, яка обмежує масштабне виробництво ББТ "Армата".

Дебют БТР "Армата" відбувся в російський День Перемоги 2015 року — тоді танк застряг під час репетиції. Далі 1-а гвардійська танкова армія повинна була отримати Т-14 "Армата" 2021 року, однак малоймовірно, що постачання до будь-якого підрозділу на передовій таки відбулося.

Пізніше, у грудні 2022 року, танк нового покоління був помічений під час навчань на півдні Росії, і кремлівські інформаційні агентства заявили, що він буде використаний в Україні.

"На сьогодні майже напевно можна стверджувати, що Т-14 "Армата" не був розгорнутий в Україні. Це дуже ймовірно через потенційні репутаційні збитки від втрати "престижної машини в бою", а також через необхідність виробництва більшої кількості танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів", - стверджують у британській розвідці.

Нагадаємо, восени 2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що росіяни жодного разу не застосували танки "Армата" на фронті. Він сказав, що президент РФ Володимир Путін побоюється відправляти ці машини на фронт, оскільки це загрожує серйозними іміджевими втратами для його і без того млявої оборонки.

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