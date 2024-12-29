Російський священник поїхав на війну як штурмовик: у чому причина

Обвинуваченого у спробі зґвалтування студентки російського священника із Єкатеринбурга відправили на війну з Україною.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на місцевого митрополита.

За словами одного з ієрархів РПЦ, священик Єкатеринбурзької єпархії Данило Сидоров тепер виконуватиме “інше служіння” як рядовий десантно-штурмового взводу. При цьому він висловив сподівання, що той на полі бою “принесе плоди покаяння”.

Слідство встановило, що 10 листопада цього року 26-річний ієрей вистежив 19-річну дівчину і напав на неї, коли вона намагалася потрапити додому.

Спочатку він не давав їй зайти до під'їзду та чіпав за інтимні місця, а потім повалив на землю та схопив за волосся. Протягом усього цього часу священик мастурбував.

Крики студентки почула мати і побачила, як Сидоров утік. Окрім того, цей інцидент потрапив на камеру домофону.

Після затримання священника у справі з'явився новий епізод — про раніше здійснені Сидоровим спроби домагання повідомила 38-річна місцева мешканка.

У фігуранта є дружина та дитина. Жінка була присутня на засіданні суду, але відмовилася говорити з пресою.

Сидоров був кліриком храму Зіслання Святого Духа “Великий Златоуст”, а, окрім того, працював секретарем-референтом місцевого митрополита.

Нагадаємо, раніше у Москві поліція затримала у церкві парафіянина Олексія Севастьяненка, який дотримується антивоєнних поглядів. За словами затриманого, донос у поліцію на нього написав настоятель цього храму протоієрей Андрій Ткачов, який переїхав з України у 2014 році.

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