Росіяни продовжують поводитися у світі, як у себе вдома. Так, російський турист на Балі сфотографувався з голою дупою на тлі вулкану.

Російський турист сфотографувався на тлі вулкану на Балі з голою дупою. За це йому загрожує депортація.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російський турист сфотографувався з голим задом на тілі вулкану на Балі. Після цього йому почали погрожувати місцеві мешканці, його хочуть депортувати з країни.

“Виявилося, що гора Агунг — священне місце, яке самі балійці вважають пуповиною світу, а не місцем для паскудства. Блогер Юрій Чилікін відпочивав на Балі. Нещодавно разом із групою сходив на екскурсію до вулкана, де вирішив зняти штани та показати передплатникам свої гори. Вони оцінили. А от місцеві активісти, які стежать за поведінкою туристів, ні. З їхньою допомогою фото п'ятої точки блогера на тлі священного Агунга швидко завірусилося і перекочувало в локальні паблики”, - пишуть РПЗ.

Сам же блогер начебто вибачився та заявив, що “нікого образити не хотів і дуже кається”.

Нагадаємо, що заарештований в Італії росіянин Артем Усс, син губернатора Красноярського краю, втік з-під домашнього арешту.

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