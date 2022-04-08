Російський урядовий літак порушив повітряний простір Фінляндії

Росія уперше за два роки порушила повітряний простір Фінляндії.

У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що російський урядовий літак іЛ-96-300, найімовірніше, порушив повітряний простір країни. Це сталося вперше за два роки.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Анті Кайконнен на сторінці у Twitter.

За його словами, інцидент трапився у п'ятницю, 8 квітня. Урядовий літак РФ підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії.

"Фінляндія завжди серйозно ставиться до порушень повітряного простору. Прикордонна служба розслідує цю справу. У нас є хороший потенціал територіального контролю, ми виявляємо і ефективно реагуємо на всі порушення повітряного простору", - написав він.

Варто зазначити, після оголошення Путіним війни Україні у Фінляндії підписали петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Фінляндія заявляла, що не планує вступати до НАТО.

У Росії після заяв Фінляндії вступити в оборонний союз заявили, що її вступ до НАТО зробить її мішенню для зустрічних заходів Кремля.

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