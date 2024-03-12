"Російський Ванька вміє лише горілку пити та в "СВО" вмирати": сержант ЗСУ палко висловився про майбутнє РФ

Чи можливі у РФ якісь заворушення в процесі "перевиборів Путіна", а також, що може спровокувати смуту в РФ?

Сержант Збройних сил України зробив прогноз для Росії, де з 15 по 17 березня відбудуться так звані вибори президента. На думку бійця, після цього дійства у процесі смути "найжорсткіша різанина буде в Москві, оскільки там сконцентровані ті, кого умовна глибинка люто ненавидить".

Про це спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук розповів виданню "Телеграф".

Завдяки традиції "пияцтва" середньостатистичного російського "Ваньки", Росія - вже давно не православна слов'янська держава. Зараз це багатоетнічна територія, на якій переважає мусульманство, зазначає Макарук.

"Там зараз переважають інші народності. А російський Ванька вміє тільки горілку пити та в "СВО" вмирати. Зачинати дітей він практично нездатний. Тому верх беруть мусульманські народності, татари, башкири", - зазначив він.

Війна в Україні як зовнішній процес, який неодмінно закінчиться тим, що українці "наваляють окупантам", - нагадає згаданій "більшості", що в Москві "бояри погані". З цього і почнеться смута, вказав сержант ЗСУ. Він вважає, у цей момент Росія дійде до етапу, коли ті ж чеченці з татарами будуть зносити всіх і вся, а почнуть, як і ведеться, з самої верхівки. У Москві варто чекати жорсткої різанини, акцентував військовий.

"У процесі смути найжорсткіша різанина буде в Москві, оскільки там сконцентровані ті, кого умовна глибинка люто ненавидить", - заявив Макарук.

Він також розповів, хто саме воює на Бахмутському напрямку.

"Зараз на Бахмутському напрямку стоїть підрозділ "Ахмат". Але там немає бородатих чеченців. Зате є "русаки", яких вони найняли. А бородаті чеченці сидять удома, накопичуючи сили для поділу Росії, коли прийде час. І тоді-то всередині РФ почнеться полювання на росіян", - заначив Макарук.

Інакше кажучи, в контексті перевороту в Росії, варто ставити питання не "якщо", а "коли". Найімовірніше, ще на старті "рубилова" ті чи інші мусульманські країни покажуть, що у них амбіцій не менше, ніж у "російських" царьків, пояснив Макарук.

"Та ж Чечня може захотіти об'єднатися з Дагестаном і територіями Краснодарського краю. А є ще калмики - зі своїми амбіціями. І так далі...", - акцентував він.

Тим часом Кремль малює рейтинги очільнику Володимиру Путіну, про що йдеться в огляді ISW.

Нагадаємо, бійці ЗСУ зі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу "Ахмат". Сталося це поблизу Роботиного.

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