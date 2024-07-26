Російський вчений-розробник вчинив спробу самогубства на Красній площі: що стало причиною

Керівника науково-дослідного інституту торік звинуватили у зриві оборонного держзамовлення, а зараз його підприємство намагаються збанкрутувати.
Чоловік похилого віку у п'ятницю, 26 липня, вчинив спробу самоспалення на Красній площі у Москві, за кілька метрів від Мавзолею. За словами свідків, невідомий облив себе горючою рідиною і підпалив.
Про це повідомляє Mash.
"Співробітники поліції оперативно втрутилися у процес — повалили бідолаху на землю та загасили. Після — оточили територію. Внаслідок цього чоловік майже не постраждав, зараз його допитують", – йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що вчинити публічне самогубство намагався керівник Центрального науково-дослідного інституту "Волна", 74-річний Володимир Арсеньєв. Очолюване ним підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні апаратури зв'язку, вимірювальної техніки та випробувального обладнання. Одна з таких розробок застосовується у системах зв'язку практично на всіх видах російської бронетехніки.
Минулого року Арсеньєва звинуватили в умисному зриві постачання "для потреб СВО" у межах держоборонзамовлення. Інститут потрапив під перевірку, але порушень не знайшли. Після цього керівник НДІ звернувся до суду, щоб відстояти свою честь і гідність.
Водночас ЦНДІ "Волна" зіштовхнувся з серйозними фінансовими проблемами і фактично перебуває на межі банкрутства. Канал Baza дізнався, що Арсеньєв нещодавно написав заяву до слідчого комітету, а також кілька звернень до Міноборони, ФСБ та інших відомств.
Керівник НДІ стверджує, що його підприємство навмисно намагаються "знищити" і створюють перешкоди для виконання оборонних замовлень. Відомо, що виріб, який замовило у підприємства Міноборони, у вересні 2023 року з невідомих причин вдвічі впав у ціні, що практично унеможливлює його подальше виробництво, а сам інститут за таких умов скоро збанкрутує.
"Ситуація поки що ніяк не вирішилася, і чоловік зважився на самоспалення", – пише Baza.
Нагадаємо, минулого року у Росії засудили розробника гіперзвукового літака. За вироком суду він перебуватиме у колонії 12 років за "продаж секретів”.
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