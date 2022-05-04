Російський вертоліт нахабно порушив повітряний простір Фінляндії

Вертоліт Мі-17 збройних сил РФ пролетів над територією сусідньої країни, заглибившись на відстань 4-4,5 км.

У середу, 4 травня, російський військовий вертоліт порушив повітряний кордон із Фінляндією, яка найближчим часом планує приєднатися до НАТО, та певний час перебував над територією сусідньої країни.

Про це повідомляє місцеве видання yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

За даними міністерства, порушення повітряного простору за участю вертольота Мі-17 відбулося вздовж східного кордону Фінляндії між містами Кесалахті та Паріккала.

Російський військовий гелікоптер Мі-17 пролетів над територією Фінляндії, заглибившись на відстань 4-4,5 км.

Прикордонна служба Фінляндії розпочала попереднє розслідування інциденту.

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“Це вже друге порушення повітряного простору, вчинене російським повітряним судном цього року”, – повідомив прессекретар Міноборони Фінляндії Крістіан Ваккурі .

Раніше порушення повітряного простору країни сталося 8 квітня, його вчинив російський пасажирський літак.

Міста Кесалахті та Паріккала, біля яких стався інцидент, розташовані на відстані 20 км один від одного, приблизно за 10 км на захід від кордону Фінляндії з Росією.

У березні цього року, чотири російські винищувачі увійшли в повітряний простір Швеції в районі Балтійського моря над Готландом.

Нагадаємо, Росія різко виступає проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Як Фінляндія готується до вступу в НАТО

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