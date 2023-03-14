Російський винищувач "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем: що відомо

Згідно із заявою європейського командування армії США, два російських літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення дрону.

Над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. У результаті Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

Про це йдеться у заяві командування сил США в Європі.

Зазначається, що безпілотник MQ-9 Reaper проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити.

Перехоплення безпілотника було небезпечним і непрофесійним

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Згідно із заявою європейського командування армії США, у вівторок о 7:03 за середньоєвропейським часом два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне" перехоплення дрону.

Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон.

"Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до падіння і повної втрати MQ-9. Це небезпечна і непрофесійна дія росіян мало не призвела до падіння обох літаків", - цитує ВВС слова командувача ВПС США генерала Джеймса Хекера.

Хекер наголосив, що літаки США та союзників продовжать здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародних законів. Водночас додавши, що "агресивні дії російського екіпажу - небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації".

Per @US_EUCOM, “At approximately 7:03 AM CET, a Russian Su-27 aircraft struck the propeller an MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a… https://t.co/DSq7AYl3wo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2023

У Білому домі заявили, що президента Джо Байдена проінформовано про інцидент.

Російська влада атаку на американський розвідувальний дрон наразі не прокоментувала.

Довідка: MQ-9 Reaper (з англ. — "жнець") — модульний розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (підрозділом корпорації General Dynamics) для використання у військово-повітряних силах і ВМС США та Британії.

Він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Максимальна висота польоту складає 13 000 метрів. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper - 24 годин.

Довжина безпілотника - 11 метрів, розмах крил - 20 метрів. Може мати на озброєнні до чотирьох ракет класу "повітря - земля" і дві авіабомби.

Нагадаємо, 14 березня українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник, який розвідував територію.

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