Російський винищувач перехопив німецький літак над Балтійським морем

Інцидент закінчився тим, що патрульний літак ВМС Німеччини відійшов від російського кордону.
У середу, 12 квітня, російський винищувач Су-27 піднявся у повітря для перехоплення патрульного літака ВМС Німеччини, який наближався до кордону РФ над Балтійським морем.
Про це повідомили в Telegram-каналі міністерства оборони держави-агресорки.
“Російські служби контролю повітряного простору над Балтійським морем виявили повітряну ціль, яка наближалася до кордону Росії”, - йдеться у повідомленні.
Російський винищувач Су-27 злетів і ідентифікував літак як “основний патрульний літак P-3C Orion ВМС Німеччини”.
“Іноземний військовий літак відійшов від кордону з Росією, а російський винищувач благополучно повернувся на аеродром", - додали в військовому відомстві РФ.
Німецький літак не перетинав російський кордон.
Нагадаємо, 7 квітня румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО в Балтійському регіоні.
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