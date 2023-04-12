Російський винищувач перехопив німецький літак над Балтійським морем

Інцидент закінчився тим, що патрульний літак ВМС Німеччини відійшов від російського кордону.

У середу, 12 квітня, російський винищувач Су-27 піднявся у повітря для перехоплення патрульного літака ВМС Німеччини, який наближався до кордону РФ над Балтійським морем.

Про це повідомили в Telegram-каналі міністерства оборони держави-агресорки.

“Російські служби контролю повітряного простору над Балтійським морем виявили повітряну ціль, яка наближалася до кордону Росії”, - йдеться у повідомленні.

Російський винищувач Су-27 злетів і ідентифікував літак як “основний патрульний літак P-3C Orion ВМС Німеччини”.

“Іноземний військовий літак відійшов від кордону з Росією, а російський винищувач благополучно повернувся на аеродром", - додали в військовому відомстві РФ.

Німецький літак не перетинав російський кордон.

Нагадаємо, 7 квітня румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО в Балтійському регіоні.

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