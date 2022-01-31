Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії: послу РФ вручили ноту

Пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.

У неділю, 30 січня, російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

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Видання пише, що бойовий літак порушив повітряний кордон країни в районі острова Вайндло. Су-27 перебував у повітря країни близько однієї хвилини. Зазначається, що у винищувача вимкнений транспондер. Крім того, пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.

Есонське МЗС назвало інцидент "дуже прикрим і серйозним", особливо з урахуванням неодноразових порушень повітряного простору російськими літаками. Тимчасового повіреного в справах РФ викликали до відомства і вручили ноту.

Як повідомлялося, літак уряду РФ, який 5 січня 2022-го здійснював політ з Росії в охоплений протестами Казахстан, з невідомих причин вирішив приховати свій маршрут.

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