Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії: послу РФ вручили ноту

Пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.
У неділю, 30 січня, російський винищувач Су-27 порушив повітряний простір Естонії.
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Видання пише, що бойовий літак порушив повітряний кордон країни в районі острова Вайндло. Су-27 перебував у повітря країни близько однієї хвилини. Зазначається, що у винищувача вимкнений транспондер. Крім того, пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.
Есонське МЗС назвало інцидент "дуже прикрим і серйозним", особливо з урахуванням неодноразових порушень повітряного простору російськими літаками. Тимчасового повіреного в справах РФ викликали до відомства і вручили ноту.
Як повідомлялося, літак уряду РФ, який 5 січня 2022-го здійснював політ з Росії в охоплений протестами Казахстан, з невідомих причин вирішив приховати свій маршрут.
Читайте також:
- Карти Кремля сплутали постачання зброї: чи зупинила дипломатія російську агресію
- Росія заявила, що "планові навчання" у Чорному морі закінчено, кораблі повернулися до пунктів базування
- "Настав час": у МЗС повідомили, як РФ може довести відсутність планів нападу на Україну