Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції: що відомо

У п'ятницю, 14 червня, російський літак порушив повітряний простір Швеції. Судно перехопили винищувачі четвертого покоління Gripen.

Про це повідомили збройні сили Швеції у Twitter (X).

"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, речник шведських збройних сил розповів, що повітряне бойове командування намагалося зв'язатися з літаком. Втім, відповіді від нього не отримали. Судно РФ проігнорувало попередження і не відхилилося від свого маршруту. Тому Швеція підняла свої винищувачі.

"Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", – повідомив начальник ВПС Йонас Вікман.

Востаннє несанкціоновані польоти через повітряний простір Швеції Росія здійснювала у 2022 році. Тоді два російські СУ-27 і два СУ-24 теж пролетіли над Готландом.

Варто наголосили, що у березні цього року Швеція стала членом НАТО. За Статутом Альянсу, члени погоджуються, якщо один з них зазнає нападу, то інші країни повинні допомогти їй захиститися.

Нагадаємо, днями російський військовий літак перетнув повітряний простір Фінляндії - в східній частині Фінської затоки. В повітряному просто він був орієнтовно дві хвилини.

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