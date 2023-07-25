Російський винищувач випустив ракети по американському безпілотнику над Сирією: відео

Російський винищувач випустив сигнальні ракети просто по американському безпілотнику MQ-9 Reaper над Сирією та пошкодив його гвинт.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на командувача Центральними Військово-повітряними силами США Алекса Гринкевича.

Зазначається, що безпілотник виконував контртерористичну місію проти угруповання "Ісламська держава".

"23 липня 2023 року російські винищувачі пролетіли в небезпечній близькості від американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з розгрому ІДІЛ, переслідуючи MQ-9 і розгортаючи сигнальні ракети з позиції безпосередньо над ним, при цьому відстань між літаками становила лише кілька метрів", - заявив Алекс Гринкевич.

За його словами, одна з ракет влучила в безпілотник, "серйозно пошкодивши його пропелер".

"Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", - заявив командувач Центральними Військово-повітряними силами США.

Зазначається, що екіпаж, який дистанційно керував MQ-9, зміг зберегти контроль над літаком і повернути його на базу.

Російський винищувач пошкодив американський дрон у небі над Сирією

Провокації росіян проти США у небі

Останнім часом американські військові спостерігають все більше "небезпечних і непрофесійних" інцидентів у небі. Так, минулого тижня російський винищувач Су-35 поставив під загрозу екіпаж пілотованого американського літального апарату MC-12, змусивши його летіти через турбулентність, яка залишилася після нього.

"Це зменшило здатність екіпажу безпечно керувати літаком і поставило під загрозу життя чотирьох членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на початку липня російські пілоти два дні поспіль скидали парашутні сигнальні ракети на шляху американських безпілотників MQ-9 Reaper, яким доводилося ухилятися, щоб не врізатися в них. Натомість сама Росія заявила, що їхні повітряні об'єкти увійшли в повітряний простір, призначений для російсько-сирійських навчань з протидії безпілотникам.

Водночас високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що таких навчань не було: "Це просто привід, щоб переслідувати наші MQ-9 і намагатися їх перехопити".

Подібні інциденти сталися і за межами Сирії. У березні російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, погнувши йому пропелер. За словами представників оборонного відомства, США були змушені збити літальний апарат біля берегів України.

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