Російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем.

Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на військових США.

"Європейське командування Збройних сил США стверджує, що російський Су-27 зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником MQ-9. БПЛА впав у міжнародні води", - повідомляє прокремлівське інформагентство РИА Новости.

Нагадаємо, у Москві та області місцеві мешканці повідомляють про безпілотники. Їх помічали над будинками та нафтопереробним заводом.

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