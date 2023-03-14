Про надзвичайну подію повідомили військові США.
Російський винищувач зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем.
Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на військових США.
"Європейське командування Збройних сил США стверджує, що російський Су-27 зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником MQ-9. БПЛА впав у міжнародні води", - повідомляє прокремлівське інформагентство РИА Новости.
Нагадаємо, у Москві та області місцеві мешканці повідомляють про безпілотники. Їх помічали над будинками та нафтопереробним заводом.
Читайте також: