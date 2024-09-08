Російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії: президент зробив заяву

Обставини інциденту з’ясовують.
Російський військовий безпілотник влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі і розбився.
Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс 8 вересня.
Інцидент стався у східній частині Латвії, в Резекненському краї, 7 вересня.
"Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх колективно", – заявив Рінкевичс.
За даними латвійського Міністерства, триває з’ясовування обставин інциденту.
За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Зазначимо, що це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон РФ порушує повітряний простір Латвії.
Нагадаємо, 8 вересня у Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на маршрутку, де перебували пасажири.
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