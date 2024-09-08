Російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії: президент зробив заяву

Російський військовий безпілотник влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі і розбився.

Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс 8 вересня.

Інцидент стався у східній частині Латвії, в Резекненському краї, 7 вересня.

"Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх колективно", – заявив Рінкевичс.

За даними латвійського Міністерства, триває з’ясовування обставин інциденту.

За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Зазначимо, що це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон РФ порушує повітряний простір Латвії.

Нагадаємо, 8 вересня у Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на маршрутку, де перебували пасажири.

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