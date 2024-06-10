Російський військовий літак перетнув повітряний простір Фінляндії: що про це відомо

У Фінляндії з приводу цього розпочали розслідування.

Російський військовий літак, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії в східній частині Фінської затоки. В повітряному просто він був орієнтовно дві хвилини.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Фінляндії.

“Російський військовий літак підозрюють у територіальному порушенні у східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси. Передбачуване порушення території відбулося вранці 10 червня 2024 року. Літак пролетів у повітряному просторі Фінляндії близько дві хвилин, пройшовши в найглибшій точці на 2,5 км усередині кордону", - зазначили в Міноборони Фінляндії.

Там додали, що до цієї ситуації ставляться серйозно. Там з приводу цього розпочали розслідування.

Водночас це вже не перший подібний інцидент. РФ вже перетинала повітряний простір Фінляндії в серпні 2022 року. Тоді в районі Фінської затоки були зафіксовані два винищувачі.

Нагадаємо, що в Криму оголосили евакуацію для сімей російських окупантів.

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