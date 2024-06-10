Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російський військовий літак перетнув повітряний простір Фінляндії: що про це відомо

Російський військовий літак перетнув повітряний простір Фінляндії: що про це відомо

Прапори Фінляндії і НАТО. / Фото: Associated Press

У Фінляндії з приводу цього розпочали розслідування. 

Російський військовий літак, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії в східній частині Фінської затоки. В повітряному просто він був орієнтовно дві хвилини. 

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони Фінляндії.

“Російський військовий літак підозрюють у територіальному порушенні у східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси. Передбачуване порушення території відбулося вранці 10 червня 2024 року. Літак пролетів у повітряному просторі Фінляндії близько дві хвилин, пройшовши в найглибшій точці на 2,5 км усередині кордону", - зазначили в Міноборони Фінляндії.

Там додали, що до цієї ситуації ставляться серйозно. Там з приводу цього розпочали розслідування. 

Водночас це вже не перший подібний інцидент. РФ вже перетинала повітряний простір Фінляндії в серпні 2022 року. Тоді в районі Фінської затоки були зафіксовані два винищувачі.

Нагадаємо, що в Криму оголосили евакуацію для сімей російських окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація