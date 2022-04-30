Російський військовий літак-розвідник порушив повітряний простір Швеції

Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

Російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Шведське радіо".

Порушення повітряного простору сталося у п'ятницю ввечері протягом короткого проміжку часу, після чого літак покинув цей район.

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Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

Нагадаємо, уже наступного місяця Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки в НАТО.

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