Російський військовий раптово прозрів і звинуватив Путіна у брехні (відео)

Військові армії РФ дедалі частіше усвідомлюють: їм обіцяли те, чого ніколи не буде.

Так, неонацист Антон Раєвський, який воював проти України ще з 2014 року, звинуватив у брехні диктатора Володимира Путіна. Мовляв, ніякої "нової еліти Росії" з учасників так званої "СВО" не вийде.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський військовий раптово прозрів і звинуватив Путіна у брехні

"Забитий татуюваннями із символікою Третього рейху Раєвський із позивним "Німець" насмілився настільки, що спростував слова Путіна, який говорив: "Учасники військових дій повинні займати провідні позиції у системі освіти, виховання молоді, у державному та муніципальному управлінні", – зазначив журналіст.

Військовий армії РФ

Раніше полонений з армії РФ розповів про ставлення кадировців до росіян.

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