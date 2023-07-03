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Російський військовий у центрі Москви кричав "Слава Україні!": чим все закінчилось

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1925
Час на прочитання
1 хв
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Російський військовий у центрі Москви кричав "Слава Україні!": чим все закінчилось

У Москві російський військовий кричав Слава Україні! / Фото: pixabay.com

Військовий разом із другов викрикував проукраїнські гасла у центрі столиці РФ.

У центрі Москви російський військовослужбовець разом із другом заліз на дах будівлі та вигукував "Слава Україні". Силовики вже затримали чоловіків.  

Про це пише Telegram-канал Baza.

Інцидент у Москві стався вдень 1 липня – двоє хлопців залізли на дах будівлі неподалік висотки на Кудринській площі та почали кричати проукраїнські гасла, а також кидатися підручними предметами. 

Чоловіків затримали, ними виявилися уродженці Челябінської області: 27-річний Денис Волков та 25-річний Станіслав Механцев.

На Волкова поліцейські склали протокол за дискредитацію ЗС РФ, а от справу Механцева, який служить у Москві, передали до Військової комендатури столиці.

Нагадаємо, ФСБ заявила про спробу замаху на колаборанта Аксьонова.

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Дата публікації
Перегляди
1925
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