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Російський військовий вертоліт знеструмив 4 райони Брянської області: що сталося (відео)

Російський військовий вертоліт знеструмив 4 райони Брянської області: що сталося (відео)

Вертоліт Мі-8 зазнав аварії у Росії / Фото: скриншот з відео

Причина аварії вертольота поки невідома.

У Брянській області РФ зазнав аварії російський військовий вертоліт "Мі-8". Під час здійснення екстреної посадки на автотрасу гелікоптер обірвав електричні дроти високовольтної лінії. 

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інцидент трапився приблизно о 14:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) біля міста Севська, що приблизно за 25 км від українського кордону. 

В результаті "аварійної посадки" у вертольота були обламані шасі та відпав хвіст. 

У момент аварії на борту перебували три військові РФ: командир, другий пілот і бортмеханік. Вони попередньо не постраждали. 

Під час падіння вертоліт обірвав високовольтні дроти, залишивши без електрики чотири райони Брянщини: Севський, Суземський, Брасівський та Комарицький. Відновити пошкодження поки що вдалося лише у двох районах завдяки використанню додаткових джерел живлення.

Причина аварії вертольота поки невідома.

Російський військовий вертоліт знеструмив 4 райони Брянської області РФ

Російський військовий вертоліт знеструмив 4 райони Брянської області РФ

Нагадаємо, в липні 2023 року вертоліт Мі-26 прикордонної службі ФСБ РФ під час приземлення зіткнувся з освітлювальною щоглою в аеропорту Якутська. У гелікоптера, який вважається найбільшим у світі, відірвався хвіст.

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