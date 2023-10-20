Російський військово-транспортний літак Іл-76МД згорів в аеропорту Душанбе

У Таджикистані самоліквідувався російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Він викотився зі злітно-посадкової смуги і просто згорів.

Російський військово-транспортний літак Іл-76МД загорівся під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За попередніми даними, в ніч проти 20 жовтня під час розгону в літака вибухнуло колесо, після чого почалася пожежа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і повністю згорів.

За даними джерел, на борту перебувало 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

Попередня причина пожежі в російському літаку — руйнування пневматики колеса під час розгону з подальшим потраплянням елементів до мотора. Нібито саме через це у двигуні й почалася пожежа.

Нагадаємо, ЗСУ за останні 10 днів ліквідували вже п'ять російських штурмовиків типу Су-25. Крім того, 17 жовтня Україна завдала потужного удару по тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. За словами росіян, ця атака стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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