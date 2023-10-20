Російський військово-транспортний літак Іл-76МД згорів в аеропорту Душанбе

У Таджикистані самоліквідувався російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Він викотився зі злітно-посадкової смуги і просто згорів.
Російський військово-транспортний літак Іл-76МД загорівся під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За попередніми даними, в ніч проти 20 жовтня під час розгону в літака вибухнуло колесо, після чого почалася пожежа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і повністю згорів.
За даними джерел, на борту перебувало 8 осіб. Екіпаж не постраждав.
Попередня причина пожежі в російському літаку — руйнування пневматики колеса під час розгону з подальшим потраплянням елементів до мотора. Нібито саме через це у двигуні й почалася пожежа.
Нагадаємо, ЗСУ за останні 10 днів ліквідували вже п'ять російських штурмовиків типу Су-25. Крім того, 17 жовтня Україна завдала потужного удару по тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. За словами росіян, ця атака стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.
За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
- спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;
- пускова установка ППО;
- склад боєприпасів;
- пошкоджено злітні смуги аеродромів.
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