Російський юний гонщик втратив перемогу через фашистське вітання під час нагородження

Російський юний гонщик втратив перемогу через фашистське вітання під час нагородження

Росіянин, який переміг у стартовому етапі юніорського чемпіонату Європи з картингу, під час виконання італійського гімну продемонстрував “римський салют” — жест фашистів.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) дискваліфікувала 15-річного російського гонщика Артема Северюхіна, який через санкції проти спортсменів з РФ виступає під італійським прапором. Він втратив свою перемогу у стартовому етапі юніорського чемпіонату Європи з картингу, який відбувався у Португалії, через фашистське привітання.

Про це у п’ятницю, 13 травня, повідомило видання Racefans із посиланням на офіційну заяву FIA.

Під час церемонії нагородження, коли пролунав італійський гімн, Северюхін ударив себе кулаком у ділянку серця, а потім витягнув руку вперед. Цей жест відомий як “римський салют”, його використовували італійські фашисти.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Міжнародна автомобільна федерація провела розслідування. Було опитано свідків та вивчено відеозаписи інциденту. Сам гонщик визнав вину і висловив глибокий жаль з приводу неналежного жесту.

В результаті FIA визнала Северюхіна винним у порушенні п'яти пунктів кодексу організації, у тому числі у “публічному підбурюванні до насильства чи ненависті”.

Федерація обмежилася дискваліфікацією росіянина лише з першого етапу чемпіонату Європи в Портімау, де він здобув перемогу. Северюхіна не позбавили права участі у подальших змаганнях.

Нагадаємо, команда Ward Racing, яку юний росіянин представляв на цьому турнірі, після скандальної витівки розірвала з ним контракт.

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