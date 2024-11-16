Російський Z-блогер Гузенко (Тринадцятий) з СІЗО вирушає на війну проти України

Автор провоєнного телеграм-каналу "Тринадцятий" та воєнний злочинець Єгор Гузенко, який був затриманий у Росії і відправлений під варту, підписав контракт з Міноборони РФ та найближчим часом вирушить на війну проти України.

Про це інформують російські телеграм-канали.

Судовий розгляд проти Гузенка припинили, оскільки за існуючим російським законодавством, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає контракт Міноборони РФ.

Зазначається, що військовий злочинець вже звільнений з під варти і готується до відправки на фронт, де буде воювати проти України у складі одного зі штурмових підрозділів.

Гузенко воював проти України з 2014 року у складі терористичного угруповання "ДНР". Пізніше у 2019 році воював у Сирії.

На початку 2022 року Гузенко перебував під слідством у справі про хуліганство, але втік на територію Україні до зони бойових дій. Гузенко неодноразово закликав використати проти України ядерну зброю та критикував Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнного злочинця Гузенка затримала російська поліція.

Крім того, ми раніше інформували, що після затримання Гузенка у телеграм-каналі воєнного злочинця справжня істерика.

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