Російсько-білоруські навчання "Захід – 2025": експерт пояснив чи є загроза для України та ЄС

Російсько-білоруські навчання "Захід – 2025"

У вересні в Білорусі мають розпочатися спільні військові навчання «Захід — 2025», для участі в яких вже прибули російські військові та техніка. Однак, на думку Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, реальної загрози для східних країн НАТО (Польщі, Литви, Латвії та Естонії) ці навчання не становлять.

Про це пише 24 канал

Незважаючи на низьку оцінку загрози, європейські країни реагують на маневри. Польща проводить власні навчання, Литва посилює протиповітряну оборону, а Естонія укріплює кордон. Латвія також вживає відповідних заходів безпеки.

Жмайло вважає, що під час навчань можуть траплятися провокації, подібні до недавнього інциденту, коли російський безпілотник «Гербера» залетів на територію Литви. За його словами, дрон, ймовірно, не був збитий, а просто впав через нестачу палива. Експерт не виключає і інших маневрів. Наприклад, розгортання наступальних колон. Проте він сумнівається, що загроза вийде за межі таких інцидентів, диверсій чи зальотів дронів.

Чому широкомасштабний наступ з території Білорусі малоймовірний

Жмайло зазначає, що російські війська, задіяні в навчаннях, швидше за все, будуть перекинуті на фронт для посилення штурмових підрозділів після їх завершення. Наступ на північні кордони України з території Білорусі, як це було у 2022 році, експерт вважає вкрай малоймовірним. За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко усвідомлює хиткість своєї позиції.

«Він дуже цінує, що візит Кіта Келлога на тлі війни в Україні певною мірою вивів його з довгої міжнародної ізоляції. Лукашенко — це останній диктатор Європи, саме так його називають на Заході», — зазначив Жмайло.

Крім того, Мінськ посилює співпрацю з Китаєм, про що свідчать спільні білорусько-китайські навчання. Жмайло підкреслює, що Лукашенко розуміє: російські війська на його території можуть стати легітимною ціллю для превентивних ударів з боку України. Тому він зацікавлений у тому, щоб після навчань російські війська покинули Білорусь.

Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань «Захід–2025», які мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, що свідчить про намагання позиціонувати себе для Заходу як безпечні та розсудливі країни.

Також на спільних російсько-білоруських військових навчання «Захід-2025» можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».