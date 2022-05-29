Російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму

Військово-морські сили РФ (ВМС) біля берегів окупованого українського Криму затримали два 12 рибалок, які припливли до Чорного моря на двох човнах за виловом зі Стамбула.

CNN Turk спростувало заяви Росії про те, що судна не зареєстровані – одне зареєстроване в порту Гемлік, а інше у Сар'єрі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, два рибальські човни відпливли до Чорного моря за своїм уловом, вирушивши 15 травня. На човнах було 12 рибалок. Рибалки полювали біля берегів окупованого РФ Криму. 18 травня катери підійшли до півострова. Після цього втрутився російський військовий корабель, а рибалки були затримані. Тим часом рибалки зателефонували рідним по супутниковому телефону та повідомили про ситуацію.

Турецькі рибальські катери були доставлені в околиці Севастополя в супроводі військових кораблів. Російська влада конфіскувала рибу і човни, а рибалок оштрафувала на 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським.

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