Російського губернатора, арешт якого викликав масові протести проти Путіна, засудили до 22 років ув'язнення

Колишнього очільника Хабаровського краю РФ звинуватили у замовленні вбивства двох бізнесменів і в організації замаху на іншого підприємця в 2004-2005 роках.

У п’ятницю, 10 лютого, суд у Московській області виніс вирок колишньому російському губернатору Сергію Фургалу, арешт якого влітку 2020 року викликав масові демонстрації опозиції на Далекому Сході.

Про це повідомляє Associated Press.

Російського чиновника суд визнав винним у замовленні вбивства двох бізнесменів і в організації нападу на іншого підприємця в 2004-2005 роках. Йому присудили 22 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Також читайте В Гаазі представили докази причетності Путіна до збиття літака рейсу МН17, однак його не судитимуть і справу закрили

Адвокат засудженого, який не визнав своєї провини, заявив, що на це рішення суду буде подано апеляційну скаргу.

52-річний Сергій Фургал був губернатором величезного Хабаровського краю в 2018-2020 та користувався великою популярністю на цій території. Він був обраний після перемоги над кандидатом від партії Володимира Путіна “Единая Россия”.

Фургал представляв націоналістичну партію ЛДПР, підпорядковану Кремлю, але обранці якої, особливо в регіонах, іноді можуть бути більш критичними до влади.

Його заарештували 9 липня 2020 року, що спровокувало протести за його звільнення, на які тижнями збиралися тисячі людей, головним чином у Хабаровську. Його прихильники стверджували, що арешт був політичним.

Разом із Сергієм Фургалом засуджено і трьох його спільників — вони отримали терміни від 9,5 до 21 року позбавлення волі.

Нагадаємо, на судовому процесі, який проходить за закритими дверима в Ленінському суді Мінська, прокурор запросив тривале ув’язнення для правозахисника Алеся Біляцького, одного з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року.

Читайте також: