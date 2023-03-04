Російського комуніста, який слухав Путіна з локшиною на вухах, звинуватили в “дискредитації” російської армії

Депутат Самарської обласної думи обіцяє доказати на суді свою невинність у правопорушенні.
У Росії на депутата Самарської обласної думи від КПРФ Михайла Абдалкіна склали протокол про “дискредитацію” армії через опубліковане ним відео, на якому комуніст дивиться послання президента Володимира Путіна з локшиною на вухах.
Про це повідомив сам Абдалкін.
За його словами, Новокуйбишевський міський суд розгляне адміністративну справу у вівторок, 7 березня.
“Боремося, доводитимемо свою непричетність і невинність”, - написав депутат, додавши фото з поліцейськими в кабінеті.
Якщо суд визнає його провину, політику загрожує штраф від 100 до 200 тисяч російських рублів (тобто 2-3 тисяч євро за курсом ЦБ РФ).
Раніше Абдалкін опублікував відео з локшиною на вухах та супроводжував його іронічним коментарем: “Прослухав двогодинне послання Президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований”.
Цього тижня Самарська дума назвала поведінку Абдалкіна неприпустимою та оголосила йому публічний осуд, запропонувавши запропонувала регіональному відділенню КПРФ виключити його з партії.
Голова фракції ЛДПР в обласному парламенті вимагав відправити свого колегу до армії.
Очільник пресслужби фракції КПРФ у Держдумі Олександр Ющенко назвав вчинок однопартійця “дурістю” та пообіцяв, що це не залишиться поза увагою з боку центральної ревізійної комісії партії.
Нагадаємо, 21 лютого Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю.
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