Російського комуніста, який слухав Путіна з локшиною на вухах, звинуватили в “дискредитації” російської армії

Депутат Самарської обласної думи обіцяє доказати на суді свою невинність у правопорушенні.

У Росії на депутата Самарської обласної думи від КПРФ Михайла Абдалкіна склали протокол про “дискредитацію” армії через опубліковане ним відео, на якому комуніст дивиться послання президента Володимира Путіна з локшиною на вухах.

Про це повідомив сам Абдалкін.

За його словами, Новокуйбишевський міський суд розгляне адміністративну справу у вівторок, 7 березня.

“Боремося, доводитимемо свою непричетність і невинність”, - написав депутат, додавши фото з поліцейськими в кабінеті.

Якщо суд визнає його провину, політику загрожує штраф від 100 до 200 тисяч російських рублів (тобто 2-3 тисяч євро за курсом ЦБ РФ).

Раніше Абдалкін опублікував відео з локшиною на вухах та супроводжував його іронічним коментарем: “Прослухав двогодинне послання Президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований”.

Також читайте Путін у посланні сказав мало конкретного про війну: в ISW пояснили чому Після цього представник путінської партії “Единая Россия” у Держдумі Олександр Хінштейн вимагав “приструнити” Абдалкіна. Він заявив, що така “витівка доречна для українського, але не російського депутата”. Цього тижня Самарська дума назвала поведінку Абдалкіна неприпустимою та оголосила йому публічний осуд, запропонувавши запропонувала регіональному відділенню КПРФ виключити його з партії. Голова фракції ЛДПР в обласному парламенті вимагав відправити свого колегу до армії.

Очільник пресслужби фракції КПРФ у Держдумі Олександр Ющенко назвав вчинок однопартійця “дурістю” та пообіцяв, що це не залишиться поза увагою з боку центральної ревізійної комісії партії.

Нагадаємо, 21 лютого Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю.

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