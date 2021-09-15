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Російського опозиціонера Навального висунули на здобуття престижної премії

Російського опозиціонера Навального висунули на здобуття престижної премії

Олексій Навальний став кандидатом на здобуття премії імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Депутатська група "Оновленння Європи" в Європарламенті визначила свого кандидата на премію імені Сахарова за свободу думки, запропонувавши Олексія Навального, російського опозиційного політика та антикорупційного активіста.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті групи.

Європейські політики нагадали, що Олексій Навальний став відомим на міжнародному рівні, як опозиціонер до російського президента Володимира Путіна та активіст боротьби із корупцією в Росії. “Навального назвали "людиною, якої Володимир Путін боїться найбільше", - підкреслили у повідомленні.

Депутат Європарламенту бельгієць Гі Верхофстадт, який висунув кандидатуру Навального, сказав, російський опозиціонер веде боротьбу за все те, на чому наполягає ЄС: за демократію та верховенство права, за правду і свободу.

“Боротьба Навального в сучасній путінській Росії ледь не коштувала йому життя”, - наголосив він.

Нагадаємо, Олексій Навальний повернувся в Росію з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". Його літак, який повинен був прибути в "Внуково", перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Там його затримали.

Судове засідання у справі Навального відбулося наступного дня після прибуття. Його залишили під арештом. Суд Москви ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей.

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