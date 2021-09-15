Російського опозиціонера Навального висунули на здобуття престижної премії

Олексій Навальний став кандидатом на здобуття премії імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Депутатська група "Оновленння Європи" в Європарламенті визначила свого кандидата на премію імені Сахарова за свободу думки, запропонувавши Олексія Навального, російського опозиційного політика та антикорупційного активіста.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті групи.

Європейські політики нагадали, що Олексій Навальний став відомим на міжнародному рівні, як опозиціонер до російського президента Володимира Путіна та активіст боротьби із корупцією в Росії. “Навального назвали "людиною, якої Володимир Путін боїться найбільше", - підкреслили у повідомленні.

Депутат Європарламенту бельгієць Гі Верхофстадт, який висунув кандидатуру Навального, сказав, російський опозиціонер веде боротьбу за все те, на чому наполягає ЄС: за демократію та верховенство права, за правду і свободу.

“Боротьба Навального в сучасній путінській Росії ледь не коштувала йому життя”, - наголосив він.

Нагадаємо, Олексій Навальний повернувся в Росію з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". Його літак, який повинен був прибути в "Внуково", перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Там його затримали.

Судове засідання у справі Навального відбулося наступного дня після прибуття. Його залишили під арештом. Суд Москви ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання