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Російського сенатора затримали за причетність до вбивства на засіданні Ради Федерації

Російського сенатора затримали за причетність до вбивства на засіданні Ради Федерації

Російського сенатора затримали за причетність до вбивства на засіданні Ради Федерації

Російський сенатор Дмитро Савельєв, підозрюваний у причетності до вбивства / Фото: із соцмереж

Представника верхньої палати парламенту РФ звинувачують у тому, що він за 100 тисяч доларів замовив партнера по бізнесу.

У п’ятницю, 2 серпня, у Москві під час засідання Ради Федерації затримали сенатора від Тульської області РФ Дмитра Савельєва. Його підозрюють у причетності до організації вбивства. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Савельєв представляє Тульську область у верхній палаті російського парламенту від 2016 року, до цього він 10 років був депутатом Держдуми від путінської партії “Единая Россия”. Від листопада 2023 року є членом комітету з економічної політики.

Цей російський політик також відомий тим, що є головою опікунської ради Тульського суворовського військового училища. Перебуває під американськими та європейськими санкціями через підтримку вторгнення РФ в Україну.

У 1990-х роках Дмитро Самельєв працював у структурах "Лукойлу" і був президентом "Транснефти".

Джерело каналу "ВЧК-ОГПУ" повідомило, що Дмитро Савельєв приймав сьогодні привітання, оскільки вважає себе “десантником”. Завтра він планував святкувати свій 56-й день народження. Все, що сталося, стало для нього повною несподіванкою. 

Коли на засіданні Ради Федерації було оголошено про позбавлення його недоторканності на вимогу генпрокурора, сенатор кинувся до виходу, де його й затримали. При цьому він залишив на робочому місці свій телефон. Силовики його не забрали, інші ж боятися чіпати. Тому телефон постійно дзвонить.

Сенатора Савельєва звинувачують у тому, що він за 100 тисяч доларів замовив партнера по бізнесу, якого запідозрив у розкраданні спільних коштів. Однак найнятий виконавець "здав" замовника та посередника спецслужбам. Посередником виступав особистий помічник сенатора.

Нагадаємо, колишній народний депутат Андрій Деркач, який втік із України та перебуває у розшуку, став кандидатом до Ради Федерації РФ від Астраханської області.

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