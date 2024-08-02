Російського сенатора затримали за причетність до вбивства на засіданні Ради Федерації

Представника верхньої палати парламенту РФ звинувачують у тому, що він за 100 тисяч доларів замовив партнера по бізнесу.

У п’ятницю, 2 серпня, у Москві під час засідання Ради Федерації затримали сенатора від Тульської області РФ Дмитра Савельєва. Його підозрюють у причетності до організації вбивства.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Савельєв представляє Тульську область у верхній палаті російського парламенту від 2016 року, до цього він 10 років був депутатом Держдуми від путінської партії “Единая Россия”. Від листопада 2023 року є членом комітету з економічної політики.

Цей російський політик також відомий тим, що є головою опікунської ради Тульського суворовського військового училища. Перебуває під американськими та європейськими санкціями через підтримку вторгнення РФ в Україну.

У 1990-х роках Дмитро Самельєв працював у структурах "Лукойлу" і був президентом "Транснефти".

Джерело каналу "ВЧК-ОГПУ" повідомило, що Дмитро Савельєв приймав сьогодні привітання, оскільки вважає себе “десантником”. Завтра він планував святкувати свій 56-й день народження. Все, що сталося, стало для нього повною несподіванкою.

Коли на засіданні Ради Федерації було оголошено про позбавлення його недоторканності на вимогу генпрокурора, сенатор кинувся до виходу, де його й затримали. При цьому він залишив на робочому місці свій телефон. Силовики його не забрали, інші ж боятися чіпати. Тому телефон постійно дзвонить.

Сенатора Савельєва звинувачують у тому, що він за 100 тисяч доларів замовив партнера по бізнесу, якого запідозрив у розкраданні спільних коштів. Однак найнятий виконавець "здав" замовника та посередника спецслужбам. Посередником виступав особистий помічник сенатора.

Нагадаємо, колишній народний депутат Андрій Деркач, який втік із України та перебуває у розшуку, став кандидатом до Ради Федерації РФ від Астраханської області.

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