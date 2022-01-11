Російського студента покарали за фото шефа гестапо Мюллера на акції “Бесмертний полк”

За вироком суду він заплатить штраф у розмірі 300 тисяч російських рублів (близько 4 тисяч доларів США).

У Росії винесли вирок студентові з Волгограда Денису Воронцову, якого звинуватили в реабілітації нацизму під час традиційної в Росії акції “Безсмертний полк”, присвяченій пам’яті ветеранів так званої Великої вітчизняної війни.

Про це повідомили у вівторок, 11 січня, в об'єднаній пресслужбі судів Волгоградської області.

Як йдеться у повідомленні, у травні 2020 року Денис Воронцов через соцмережу "ВКонтакте" оформив заявку для демонстрації на сайті "Безсмертний полк онлайн" фото начебто ветерана Геннадія Михайловського. Насправді ж він опублікував зображення начальника IV управління державної таємної поліції (гестапо) РСХА СС Генріха Мюллера.

Після допиту з цього приводу у слідчого Денис Воронцов непомітно забрав з його службового кабінету свій мобільний телефон, вилучений під час обшуку у нього вдома, та видалив з нього всю інформацію, знищивши докази у кримінальній справі. Цей вчинок було розцінено як перешкоджання здійсненню правосуддя.

“Під час допиту як підозрюваний він повідомив, що про акцію "Безсмертний полк" 9 травня 2020 року йому нічого не було відомо, участі в ній в онлайн-режимі він не брав, фотозображення Мюллера не викладав. Припустив, що його мобільним телефоном могли скористатися знайомі, відомості, про яких він відмовився повідомити”, — йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Суд не прийняв до уваги заперечення студента та його припущення, що хтось зламав його обліковий запис у соцмережі, і присудив йому штраф у розмірі 300 тисяч рублів — близько 4 тисяч американських доларів.

Нагадаємо, раніше у російському місті Твері провели акцію до річниці визволення від нацистських окупантів в часи Другої світової війни під двозначною назвою “1488 пелюсток пам'яті”. Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що число повторює комбінацію цифр 14/88, яка є одним із символів неонацистів.

Читайте також: