Російського тренера збірної Казахстану Черчесова оштрафували через недолугий жарт про мову

Росіянина Станіслава Черчесова, який тренує збірну Казахстану з футболу, оштрафували на 738 400 тенге (близько $1500) за жарт про казахську мову.

Про це повідомляє казахстанське видання Tengri Sport.

На пресконференції після матчу Ліги націй 13 жовтня, в якому Казахстан програв Словенії з рахунком 0:1, Черчесову поставили питання казахською мовою.

Росіянин звернув увагу, що журналіст був одягнений у форму французького клубу "Парі Сен-Жермен", і запитав у відповідь: "Ти по-французькому зараз говориш?".

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Після цього міністерство туризму та спорту Казахстану звернулося до Казахстанської федерації футболу (КФФ), вимагаючи пояснень цього інциденту.

“Гумор Черчесова, звичайно, виходить за межі. Я особисто переговорив з ним, пояснив актуальність та пріоритет державної мови. Ми провели з ним бесіду, роботу. Йому виставлено штраф", - заявив голова федерації Адлет Барменкулов.

У КФФ раніше повідомляли, що Станіслав Черчесов, який до 2021 року був тренером збірної Росії, нібито з великою повагою ставиться до казахської мови та активно її вчить. Проте його репетитор з казахської мови уточнив, що від кінця червня Черчесов був лише на одному занятті.

Нагадаємо, раніше російській пропагандистці, заступниці генерального директора "Газпром-медіа" Тіні Канделакі заборонили в'їзд до Казахстану через її заяву про утиски російської мови в цій країні.

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