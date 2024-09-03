Російського вченого-фізика засудили до 15 років колонії суворого режиму: у чому його звинуватили

Засуджений свою провину не визнає.

У російській столиці відбувся суд над 57-річним Олександром Шиплюком — директором Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення РАН, доктором фізико-математичних наук, який протягом десяти років займався дизайном гіперзвукових ракет. Вченого засудили до 15 років колонії суворого режиму, адже його визнали винним у держзраді.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", пише "Уніан".

Шиплюк має відсидіти за те, що сталося 7 років тому. Він досліджував і розробляв гіперзвукові технології.

Шиплюка звинуватили в держзраді за ст. 275 КК РФ, зокрема, у передаванні секретних даних 2017 року під час наукової конференції в Китаї.

Син ученого, Михайло, заявив, що його батько провину не визнає.

"Вони з адвокатом билися до останнього", - додав родич засудженого.

Олександр Шиплюк став четвертим із російських науковців-розробників озброєння, якого покарали ув'язненням у колонії.

Нагадаємо, у Росії заочно засудили експосла України в Казахстані. Відомо, що Петра Врублевського засудили до 6 років ув’язнення через його висловлювання про нібито вбивства росіян.

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