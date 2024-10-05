Російського воєнного злочинця Гузенка затримала поліція: він невдоволений, а пропагандисти тішаться (фото, відео)

Російського воєнного злочинця Єгора Гузенка ("Тринадцятий") затримала поліція. Він волає, що його побили при арешті.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російського воєнного злочинця затримала поліція, він невдоволений

Що ж, не варто дивуватися, адже це і є той славнозвісний “рускій мір”, за який третій рік поспіль воюють окупанти.

Згодом у Мережі з'явилися кадри затримання Гузенка. Вочевидь, окупант дуже незадоволену ситуацією, яка склалася.

У Мережі показали кадри затримання воєнного злочинця Гузенка

Реакція пропагандистки Кашеварової

Як зауважив журналіст Юрій Бутусов, відомий "герой СВО" виявився "наркоманом і шваллю, який ніколи не брав участі у бойових діях". Про це написала Z-блогерка Анастасія Кашеварова. Мовляв, Гузенко з позивним "Тринадцятий" збирає гроші на свою картку не для допомоги СВО, а тому, що є наркоманом.

Кашеварова про Гузенка

"Гузенко, як виявилося, не брав участі у бойових діях, тобто був звичайним шахраєм, який зрозумів, що збирати на дозу, закликаючи знищити Україну – найлегший та найпростіший шлях наживи в сучасній Росії. Кашеварова, яка так само як Гузенко збирає "термінозбори", радіє усуненню конкурента, і сподівається, що один із найпопулярніших російських Z-блогерів буде засуджений", - іронічно підкреслив Бутусов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.

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