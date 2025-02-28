Російського журналіста виставили з Білого дому: подробиці інциденту

Російське агентство ТАСС не мало дозволу висвітлювати зустріч Зеленського з Трампом.

Під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, стався інцидент з одним з представників ЗМІ. Охорона вивела з Овального кабінету, де проходив брифінг, кореспондента російського агентства ТАСС, який не був акредитований для участі у цьому заході.

Про це повідомив журналіст The Independent Ендрю Файнберг у соцмережі X.

За інформацією Файнберга, російського репортера не було у затвердженому списку ЗМІ, але йому якимось чином вдалося потрапити на зустріч президентів. Коли у пресслужбі Білого дому дізналася про присутність журналіста без акредитації, його негайно виставили.

"ТАСС не було в затвердженому списку ЗМІ для сьогоднішнього пулу. Як тільки співробітникам пресслужби стало відомо, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели в супроводі охорони", – написав Файнберг.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім

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