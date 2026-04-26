Російського боксера побили після перемоги у Туреччині (відео)

Бійка на ринзі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Бій за пояс чемпіона світу за версією UBO у турецькому Трабзоні завершився масовою бійкою просто на рингу. Після поєдинку, в якому місцевий боксер Емірхан Калкан програв нокаутом росіянину Сергію Горохову, ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Про це повідомляє турецьке видання Karar.

Поєдинок проходив у спортивному залі Беширлі. За словами очевидців, частина глядачів негативно відреагувала на емоційне святкування перемоги Горохова. Напруга між командами почала зростати ще під час бою, а після фіналу переросла у відкритий конфлікт.

Реклама

Коли російський боксер підійшов привітати суперника, один із членів команди Калкана штовхнув його. Після цього між представниками обох сторін спалахнула сутичка, яка швидко переросла у масову бійку.

На ринг вибігли десятки людей. Учасники конфлікту кидали пластикові стільці, билися руками й ногами. За словами свідків, сутичка тривала кілька хвилин і супроводжувалася панікою серед глядачів.

Охорона намагалася зупинити бійку, однак втручання ускладнювалося тим, що на ринг постійно вибігали нові люди. Через загострення ситуації поєдинок довелося перервати.

Інцидент зафіксували на відео — записи з мобільних телефонів швидко поширилися в мережі. На кадрах видно, як у бік рингу летять стільці, а представники служб намагаються розборонити учасників.

Реклама

Після події розпочато розслідування. Правоохоронці вивчають записи камер спостереження та відео очевидців, щоб встановити всіх причетних до бійки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян.

Також нагадаємо, що Польща не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в чемпіонаті Європи 2027 року зі стрибків у воду.