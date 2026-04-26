Російського боксера побили після перемоги у Туреччині (відео)
У Трабзоні бій за титул UBO завершився масовою бійкою. Після нокауту глядачі та команди влаштували сутичку просто на рингу.
Бій за пояс чемпіона світу за версією UBO у турецькому Трабзоні завершився масовою бійкою просто на рингу. Після поєдинку, в якому місцевий боксер Емірхан Калкан програв нокаутом росіянину Сергію Горохову, ситуація швидко вийшла з-під контролю.
Про це повідомляє турецьке видання Karar.
Поєдинок проходив у спортивному залі Беширлі. За словами очевидців, частина глядачів негативно відреагувала на емоційне святкування перемоги Горохова. Напруга між командами почала зростати ще під час бою, а після фіналу переросла у відкритий конфлікт.
Коли російський боксер підійшов привітати суперника, один із членів команди Калкана штовхнув його. Після цього між представниками обох сторін спалахнула сутичка, яка швидко переросла у масову бійку.
На ринг вибігли десятки людей. Учасники конфлікту кидали пластикові стільці, билися руками й ногами. За словами свідків, сутичка тривала кілька хвилин і супроводжувалася панікою серед глядачів.
Охорона намагалася зупинити бійку, однак втручання ускладнювалося тим, що на ринг постійно вибігали нові люди. Через загострення ситуації поєдинок довелося перервати.
Інцидент зафіксували на відео — записи з мобільних телефонів швидко поширилися в мережі. На кадрах видно, як у бік рингу летять стільці, а представники служб намагаються розборонити учасників.
Після події розпочато розслідування. Правоохоронці вивчають записи камер спостереження та відео очевидців, щоб встановити всіх причетних до бійки.
