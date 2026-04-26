ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1096
Час на прочитання
2 хв

Російського боксера побили після перемоги у Туреччині (відео)

У Трабзоні бій за титул UBO завершився масовою бійкою. Після нокауту глядачі та команди влаштували сутичку просто на рингу.

Автор публікації
Кирило Шостак
Коментарі
Бійка на ринзі / © Фото з відкритих джерел

Бій за пояс чемпіона світу за версією UBO у турецькому Трабзоні завершився масовою бійкою просто на рингу. Після поєдинку, в якому місцевий боксер Емірхан Калкан програв нокаутом росіянину Сергію Горохову, ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Про це повідомляє турецьке видання Karar.

Поєдинок проходив у спортивному залі Беширлі. За словами очевидців, частина глядачів негативно відреагувала на емоційне святкування перемоги Горохова. Напруга між командами почала зростати ще під час бою, а після фіналу переросла у відкритий конфлікт.

Коли російський боксер підійшов привітати суперника, один із членів команди Калкана штовхнув його. Після цього між представниками обох сторін спалахнула сутичка, яка швидко переросла у масову бійку.

На ринг вибігли десятки людей. Учасники конфлікту кидали пластикові стільці, билися руками й ногами. За словами свідків, сутичка тривала кілька хвилин і супроводжувалася панікою серед глядачів.

Охорона намагалася зупинити бійку, однак втручання ускладнювалося тим, що на ринг постійно вибігали нові люди. Через загострення ситуації поєдинок довелося перервати.

Інцидент зафіксували на відео — записи з мобільних телефонів швидко поширилися в мережі. На кадрах видно, як у бік рингу летять стільці, а представники служб намагаються розборонити учасників.

Після події розпочато розслідування. Правоохоронці вивчають записи камер спостереження та відео очевидців, щоб встановити всіх причетних до бійки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян.

Також нагадаємо, що Польща не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в чемпіонаті Європи 2027 року зі стрибків у воду.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1096
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie