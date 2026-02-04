Російського коміка відправили до в'язниці за жарт про "героя СВО"

Реклама служби в армії РФ у Москві / © Associated Press

Російського стендап-коміка Артемія Останіна ув’язнили через жарт про безногого «ветерана СВО», який викликав обурення у державі-агресорці серед місцевих націоналістів та військових блогерів.

Про вирок, винесений у середу, 4 лютого, судом у Москві, повідомляє Reuters.

Коміка засудили до 5 років і 9 місяців позбавлення волі, а також до сплати штрафу у розмірі 300 000 рублів (3908 доларів США).

Приводом для кримінального переслідування Останіна став його виступ на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комік пожартував про те, як у метро на нього наїхав чоловік із інвалідністю, назвавши його «скейтером без ніг», який, ймовірно, «підірвався на міні».

На відео моменту, коли він розповідав кульмінаційний момент жарту, було видно групу з чотирьох колег-коміків, які залишалися з серйозними виразами обличчя, коли пролунав сміх кількох глядачів.

Але відео жарту підхопили військові блогери та націоналісти в додатку соціальної мережі Telegram, що призвело до його поширення серед критиків, які звинуватили Останіна у висміюванні «ветеранів СВО», які ризикували своїм життям на полі бою.

Наляканий негативною реакцією, Останін спробував втекти з Росії у березні минулого року, але був заарештований поліцією в сусідній Білорусі.

На суді комік заявив, що його арешт уже достатнє покарання за те, що він скоїв. За його словами, люди, які затримали його у Мінську та повезли до Москви, дорогою побили його у лісі та зрізали волосся.

Раніше Останін переконував, що в його жарті немає жодного словами про «СВО» і всі прив’язки до «ветерана війни» є вигадкою блогерів. Після арешту він також просив вибачення у тих, кого образив його виступ.

Однак, все це не допомогло. За рішенням суду Останін відправиться до в’язниці, де йому, можливо, запропонують підписати контракт із російською армією.

На запитання судді, чи розуміє він свій вирок, комік відповів: «До біса вашу судову практику. Ні, не розумію».

Нагадаємо, у Росії «ветеран СВО» зґвалтував 17-річну дівчину. Замість покарання ґвалтівника, матері потерпілої виписали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.