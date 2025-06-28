Російського "крота" у британській розвідці шукали 20 років: найгучніший провал МІ6

Британська розвідка 20 роів безуспішно шукала російського «крота»

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Протягом майже двох десятиліть британські спецслужби MI5 та MI6 проводили масштабну операцію під кодовою назвою Wedlock, яка мала на меті викриття високопоставленого співробітника MI6, якого підозрювали у роботі на Росію. Це «надзвичайно незвичайне» розслідування, розпочате в середині 1990-х років і завершене у 2015 році, стартувало після отримання інформації від ЦРУ про ймовірного шпигуна.

Про це пише Daily Mail.

Існували серйозні побоювання, що британський розвідник у Лондоні передає конфіденційну інформацію Москві.

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Неймовірні ризики та відсутність доказів

Операція Wedlock була найдовшою та, ймовірно, найдорожчою в новітній історії MI5. До неї залучили 35 офіцерів спостереження, планування та аналізу, які подорожували по всьому світу.

У ході розслідування були випадки, коли команда спостереження вирушала на Близький Схід без дозволу місцевого уряду, чим наражала себе на ризик порушення міжнародного права. Агентам давали чіткі інструкції: у разі затримання вони залишаються сам на сам, без підтримки.

Попри всі зусилля, розвідувальне агентство так і не отримало «переконливих доказів» існування «крота». Це означає, що існує ймовірність того, що подвійний агент досі може шпигувати на користь Росії. Одне з джерел стверджує, що американці були переконані в існуванні російського «крота» у британській розвідці і називали його «підозрюваним 1А».

Порівняння з Філбі та невизначений результат

Всередині організації існували побоювання, що вони мають справу з «ще одним Філбі», посилаючись на сумнозвісного подвійного агента MI6 Кіма Філбі, який у 1963 році втік до Москви. Зазначається, що команда спостереження вважала, що підозрюваному допомагали ще дві особи в Лондоні. Спецслужби навіть проникали в помешкання ймовірного шпигуна, встановлювали пристрої для прослуховування та приховані камери.

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Попри значні ресурси та час, витрачені на операцію, її успіх залишається сумнівним через відсутність вагомих доказів.

«MI5 так і не отримала переконливих доказів, яких шукала. Вони сказали, що якщо це був не він, то, можливо, MI6 все ще має знайти крота», — зазначило близьке до розслідування джерело.

Це залишає відкритим питання про те, чи не активний подвійний агент і досі.

Нагадаємо, масштабний шпигунський скандал сколихнув Швейцарію. Високопоставлений офіцер кіберпідрозділу швейцарської Федеральної розвідувальної служби (FIS) нібито передавав секретні дані російській кібербезпековій компанії «Лабораторія Касперського», яка надавала їх спецслужбам РФ. У Швейцарії вважають, що принаймні 5 років секрети країни йшли просто до рук Кремля.

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