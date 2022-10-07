Російському опозиціонерові Кара-Мурзі загрожує 20-річне ув'язнення за "державну зраду"

Відомий російський опозиційний політик та журналіст Володимир Кара-Мурза, якого затримали ще у квітні цього року, перебуває під слідством за "державну зраду" та “співпрацю з країною НАТО”.

Російського опозиціонера та публіциста Володимира Кара-Мурзу, який має російське та британське громадянство, після затримання у квітні 2022 року за його критику війни в Україні звинуватили у "державній зраді".

Як повідомляє видання The Guardian, про це повідомив у четвер, 6 жовтня, адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров.

"Нашому клієнту висунули звинувачення за те, що він тричі критично виступав проти російської влади на публічних заходах у Лісабоні, Гельсінкі та Вашингтоні. Ці виступи не несли жодної загрози; це була публічна, відверта критика", - цитує видання слова адвоката.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства ТАСС, останні звинувачення проти Кара-Мурзи, давнього критика президента Володимира Путіна, пов’язані зі звинуваченнями у "тривалій співпраці з країною НАТО".

Якщо опозиціонера визнають винним, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Кара-Мурза, який має російське та британське громадянство та навчався в Кембриджському університеті, був затриманий у квітні та звинувачений згідно з нещодавно введеними законами, які фактично криміналізували будь-яке інакомислення проти війни Росії в Україні .

На момент арешту Кара-Мурза був одним із небагатьох відомих опозиціонерів, які вирішили залишитися в Росії. За кілька годин до затримання він виступив на CNN, де назвав Кремль "режимом убивць".

У четвер його дружина Євгенія Кара-Мурза написала в соцмережі, що "не може не пишатися" своїм чоловіком.

"Портрет справжнього російського патріота: "іноземний агент", ув’язнений за підтримку санкцій проти вбивчого режиму та звинувачений цим режимом у державній зраді. Я не можу не пишатися тобою, моя любов!" - йдеться в її повідомленні у Twitter.

The portrait of a true Russian patriot: a “foreign agent” imprisoned for advocating for sanctions against the murderous regime and accused of high treason by the said regime. The picture is complete. I couldn’t be prouder of my husband @vkaramurza — Evgenia Kara-Murza (@ekaramurza) October 6, 2022

Останнє звинувачення Кара-Мурзи - друга резонансна справа про державну зраду в Росії цього року.

Минулого місяця суд засудив колишнього журналіста Івана Сафронова до 22 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в державній зраді.

Нагадаємо, у 2015 і 2017 роках Кара-Мурза двічі впадав у кому в Москві після прояву симптомів, які, за словами лікарів, свідчать про отруєння. Кара-Мурза – близький друг колишнього опозиціонера Бориса Нємцова, якого застрелили у 2015 році.

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