Російському опозиціонеру Навальному висунули нове звинувачення: може провести за ґратами 30 років

Ув’язненого опозиціонера звинувачують у “пропаганді тероризму, закликах до екстремізму та реабілітації нацизму”.

Проти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії, порушено нову кримінальну справу. Тепер йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Повідомлення про нові звинувачення опубліковано в четвер, 20 жовтня, від імені Навального в його облікових записах в соцмережах.

У дописі в Instagram йдеться, що справа порушена за звинуваченнями у тому, що Навальний "пропагував тероризм, закликав до нього, публічно закликав до екстремізму, фінансував екстремістську діяльність, реабілітував нацизм".

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Слідство вважає екстремістськими, зокрема матеріали YouTube-каналу "Популярна політика", який ведуть соратники Навального.

"Я – геній злочинного світу. Професор Моріарті нервово курить осторонь. Ви всі думали, що я два роки в ізоляції, у в'язниці, а я, виявляється, активно вчиняю злочини", – йдеться у дописі.

Олексій Навальний посилається на офіційне повідомлення Слідчого комітету, в якому фігурують також імена його соратників Леоніда Волкова та Лілії Чанишевої.

"Адвокати підрахували, що з урахуванням термінів за цими статтями за сукупністю тут років на 30", - написав опозиційний російський політик.

Нагадаємо, раніше Олексія Навального російська влада уже внесла до списку терористів та екстремістів.

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