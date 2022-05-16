"Російському режиму кінець": Клімкін пояснив, що означає вихід McDonald's з ринку РФ

Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald's остаточно вирішив піти з ринку РФ. Це означає, що "путінському режиму в Росії кінець".

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, вихід такого потужного бізнесу "це колосальний стрибок до бізнес ізоляції російського режиму" і символ "перестройки" Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Політик нагадав, що перший ресторан відкрився у Москві у січні 1990 року, черга стояла майже на кілометр.

"Сьогодні особливий день в історії Росії - я не жартую. З Росії пішов МакДональдс. Можете посміхатися, але це колосальний стрибок до бізнес ізоляції російського режиму. Так, з Росії вже пішло більше 500 компаній, але МакДональдс це символ "перестройки". Надіям на нову Росію остаточно прийшов кінець", - пояснив Клімкін.

"МакДональдс тягнув до останнього, так хотів зашититися. До речі, нього в РФ працює більше 60 тисяч. Але врешті-решт поступився спільному тиску зі всіх сторін. Аргументація дуже проста: ми не можемо знаходитися в країні, яка веде війну, це не відповідає нашим цінностям і не погано для бренду. 32 роки тому всі сподівалися на ліберальну демократичну Росію, тепер її винесли за рамки цивілізації. Все, що було зроблено після Холодної війни, помножено на ноль, а російському режиму кінець, тепер лише питання коли", - зазначив політик.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що McDonald's остаточно йде з ринку РФ та розпочала продаж російського бізнесу. Про це також згодом написав голова Офісу президента Андрій Єрмак, назвавши це дуже важливим сигналом.

Як світові компанії обходять санкції та ведуть бізнес у Росії - "Нічна варта"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.