"Російську армію буде знищено": Боррель повідомив, як світ відповість на ядерну атаку РФ по Україні

Високий представник ЄС запевнив, що "будь-яка атака проти України знайде свою відповідь – не ядерну, але потужну".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що російська армія буде знищена неядерними засобами у разі будь-якої ядерної атаки проти України.

Про це Боррель сказав 13 жовтня під час церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС у Брюгге.

"Зараз існує ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Добре, він не може дозволити собі блефувати. І це має бути зрозумілим – що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та країни-члени, Сполучені Штати та НАТО, – вони також не блефують", – попередив голова європейської дипломатії.

Також читайте США та Європа не вдарять у відповідь ядерною зброєю: експерти назвали наслідки для України

"Будь-яка атака проти України знайде свою відповідь, – не ядерну відповідь, але таку потужну, що, з військового погляду, російську армію буде знищено, і Путіну не потрібно буде блефувати", – наголосив Боррель.

Він також висловив думку, що війна РФ проти України змінює багато речей, зокрема і Євросоюз.

"Ця війна створить інший Європейський Союз, який матиме інші перспективи… Це серйозний момент нашої історії, і ми маємо продемонструвати нашу єдність, нашу силу та рішучість. Повну рішучість", – закликав високий представник ЄС.

Відповідь світу на застосування Росією ядерної зброї

Президент Франції Макрон заявив, що його держава не застосує ядерну зброю проти Росії навіть у тому разі, якщо та запустить таку ракету по Україні.

Колишній очільник ЦРУ Девід Петреус сказав, що у відповідь на ядерну атаку по Україні США можуть потопити Чорноморський флот РФ, вдарити по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Видання CNN із посиланням на високопосадовця з НАТО повідомило, що ядерний удар з боку РФ "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу.

Сам генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни Альянсу найближчим часом проведуть навчання з ядерного стримування. Він також запевнив у миттєвій реакції на ядерний удар РФ по Україні.

"Рамштайн" попереджає: Реакція військових лідерів світу на ядерний шантаж Путіна

Читайте також: