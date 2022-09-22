"Російську імперію зла та брехні треба повалити" - прем'єр Польщі

Нинішня Росія, яка обстрілює Україну і вбиває мирних людей, є імперією зла та брехні.

Європа повинна ще раз повалити російську імперію зла.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook.

"Рональд Рейган назвав Радянський Союз імперією зла. Сьогодні Росія – імперія зла та брехні. Європа, завдяки консервативній революції, має знайти в собі сили повалити цю імперію ще раз", – написав Моравецький.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, якби Росія перемогла, це була б велика поразка не лише для України, а й для всієї Європи. Для ЄС це означало б поразку європейських цінностей, за які сьогодні бореться Україна.

За його словами, наступний план Путіна - поставити Україну на коліна через брак фінансових ресурсів. Моравецький, звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

Нагадаємо, Польща після погроз Лукашенка укріпить східний кордон американськими танками і гелікоптерами.

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