Казахстан змінює мовний баланс / © pixabay.com

У Казахстані готують зміни до конституційних норм, які можуть вплинути на статус російської мови в країні. У проєкті нової редакції основного закону пропонується скоригувати формулювання щодо її використання — замість визначення, що російська застосовується «нарівні» з казахською, планують закріпити норму «поруч із казахською».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

«У Казахстані поступово відмовляються від російської мови. У проєкті нової конституції Казахстану пропонується змінити формулювання, яке визначає статус російської мови», — йдеться у повідомленні.

Попри те, що зміна виглядає формальною, вона відображає системну тенденцію до посилення ролі державної мови та поступового скорочення російського впливу. Фактично казахська дедалі більше закріплюється як основна у ключових сферах — державному управлінні, освіті та публічному просторі.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Астана демонструє обережне, але послідовне дистанціювання від Москви. Йдеться не лише про гуманітарну політику. Зокрема, у грудні влада Казахстану запровадила обмеження, які ускладнили громадянам РФ використання казахстанських банків для обходу міжнародних санкцій та фінансових операцій із сумнівним походженням коштів.

На тлі війни Кремля проти України Росія поступово втрачає позиції в Центральній Азії, зокрема й у країнах, які раніше вважалися її найближчими партнерами, зазначают в ЦПД.

Мовна реформа в Казахстані може стати ще одним сигналом зміни регіонального балансу.

Нагадаємо, раніше у Казахстані відкрили сотні справ проти найманців, які воюють проти України. Влада різко посилила переслідування своїх громадян за участь у війні проти України на боці Росії.

Раніше йшлося про те, що члени колишньої імперії тікають до Китаю та ЄС. Через війну в Україні країни Кавказу та Центральної Азії поспішають зміцнити зв’язки з конкурентами Москви.